北京疫情

中国北京，冠状病毒病（COVID-19）爆发后，人们戴着防护口罩从商店摊位购买蔬菜2022年4月25日。

在上海清零封锁持续之际，在中国首都一次罕见的疫情爆发将北京的生活置于被封的威胁下：人们在街头排队筛查以确定阳性病例，赶往超市囤积食物。

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法新社今天25日发自北京的报道说，北京居民们担心会出现上海式的情景：自4月初以来，2500万上海居民几乎都被禁闭，人们往往难以获得食物和医疗服务。

中国卫生部周一宣布经济首都上海共有51例新的死亡病例。

自3月以来，中国一直面对冠状病毒疫情的爆发，全国各地受到不同程度疫情的影响。当局正试图以清零战略来终止大流行。该战略尤其包括一旦出现几个病例就进行禁闭和大规模测试，以迅速识别和隔离受感染的人。

周一在北京，长长的队伍在人行道和购物中心之间蜿蜒，然后到达临时的测试帐篷，在那里穿着全套防护服的官员进行核酸（PCR）测试。

这些地点位于首都东部的朝阳区。这个区拥有大约350万人口，相当于波斯尼亚和黑塞哥维那的面积，是北京受疫情影响最大的地区。

即将接受测试的25岁上班族Yao Leiming（音译：姚雷鸣）告诉法新社，"如果他们发现任何阳性病例，整个地区都可能受到影响"并被封锁。

"我们很害怕"

中国卫生部周一报告了北京新增19个阳性病例，这使得上周以来北京的阳性总数达到几十例。

北京市政当局警告说，情况是"严重和困难的"。据他们说，需要采取紧急措施来阻止病毒的传播。

虽然到目前为止，北京市政府没有提到任何封锁限制措施，但北京人因上海的例子而变得谨慎，自周日以来，人们拥到超市和网络平台，囤积食物产品。

48岁的居民Wang女士告诉法新社：“大家对局势感到忧虑（......），每个人都在购买产品，担心库存会耗尽”。

她还说，周日，她的手机一收到叫她去做冠状病毒（Covid）测试的短讯，就马上去了当地的一家小超市。她说："我们担心事情会变得像上海一样（......），我们买了蔬菜、大米和水果"。“这些食物够吃一个星期”。

法新社说，目前，该市并不缺乏新鲜食品或基本生活用品。周一，鸡蛋、肉、油、蔬菜和水果仍可在网上平台以及实体超市中广泛购买，但超市门口已经排起了长队。

封锁屏障

北京一些健身房已经开始取消课程，甚至关闭，不过生活基本正常，商店、餐馆、电影院和酒吧暂时还在。电影院和酒吧暂时还在营业。

首都是中共政权的所在地，尽管自冠状病毒疫情开始以来还没有发生过严重的疫情，但受到特别注意。

所有来自外省的旅行者现在都必须出示不到48小时的阴性PCR检测报告。

法新社说，北京现在的情况与上海完全不同，上海正面临两年来最严重的疫情，自3月1日以来已经记录了50万个阳性病例。

上海这种严酷的遏制，没有人知道会持续多久，对居民的情绪和中国经济造成了沉重的打击。

在一些街区，甚至在建筑物的门口安装了高高的金属屏障或栅栏，以防止人们离开。

可以，昨天周六，一栋居民楼的火灾加剧了居民对他们被这些障碍物困住的恐惧，这些障碍物在社交网络上受到了广泛批评。