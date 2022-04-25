彭帅事件:2022年中国将没有WTA赛事

彭帅/WTA

国际女子网球协会WTA巡回赛负责人史蒂夫-西蒙周日4月24日宣布，在彭帅事件发生后，他的机构今年不会在中国组织任何比赛。

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据《西部法国报》（L'Ouest-France）今天25日报道，国际女网负责人史蒂夫-西蒙（Steve Simon）告诉《网球播客》："我们仍然致力于找到（彭帅案件的）解决方案，找到一个我们、彭帅和中国政府都能接受的解决方案。

他还说，我们不打算离开中国。但我们已暂时中止了在那里的业务，我们将继续这样做，直到我们达成一个解决方案。"

西部法国报说，这位中国网球运动员在指控一名前党内高官性侵后从雷达上消失了，然后重新出现在国家举办的活动中。

最近没有与彭帅沟通

史蒂夫-西蒙还表示，国际女子网球协会WTA "最近没有与彭（帅）进行任何沟通，世界也没有在（北京冬奥会）之后见到过她"。

该报道说，中国球员彭帅在指控一名前党员高官对她进行性侵后，在秋季失踪了几个星期。随后，网球界和体育界在"彭帅在哪里"（« WhereIsPengShuai »）的主题标签下，进行了普遍大规模的动员。

于是，这位网球女郎在几周没有消息后，在怪异的场景中重新出现在电视上。从那时起，尽管有无数国际呼吁，没有提供有关她的健康和/或自由的证据。