拜登提名资深外交官布林克出任驻乌克兰全权大使 增加军事支持

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美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀结束访问基辅，布林肯称美外交官将逐步返乌，奥斯汀表示乌军装备精良将可击败俄国。白宫周一宣布提名资深外交官布林克出任驻乌全权大使，增加军事支持；泽连斯基周一感谢美国的支持称，总额34亿美元"史无前例"的军事援助是"对加强乌克兰国防能力至关重要。

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布林肯和奥斯汀周日访问基辅，布林肯表示，美国外交官本周将逐步重返乌克兰，并宣布价值7亿美元的军事援助。

法新社报导，美方是在布林肯和奥斯汀结束访问离开乌克兰领土之后，才证实这次的访问行程。

路透社报导，美国国务院高级官员表示，布林肯和奥斯汀23日抵达波兰，24日经陆路进入乌克兰，会见乌克兰总统泽连斯基和其他官员。

奥斯汀与布林肯周一从基辅返回波兰首都华沙。奥斯汀表示，乌克兰只要拥有精良的军备，就可以打赢与俄罗斯的战争。

华盛顿承诺3.22亿美元的军事援助，美国国务院也批准对乌克兰出售总值1.65亿美元的弹药。

美国宣布再向乌克兰提供7亿美元的直接和间接军事援助，最近加紧运送军事装备，而泽连斯基一直要求从西方获得这些装备。

美国目前正在提供重型武器以抵抗俄罗斯的攻势，在俄军3月底撤出基辅地区后，将攻势集中在乌克兰东部和南部。

泽连斯基周一感谢美国及总统拜登对乌克兰的大力支援。他强调，美国提供的总额为34亿美元"史无前例"的军事援助"对加强乌克兰国防能力至关重要"。

据美国国防部长奥斯汀表示，英国估计俄罗斯迄今在乌克兰损失了"大约15000名士兵"，这一数字无法独立核实。自3月25日以来，俄罗斯方面没有提供任何战损数字，此前俄罗斯指损失了1,351名士兵。

另外，美国政府周一宣布，总统拜登计划提名资深外交官布林克(Bridget A. Brink)出任驻乌克兰特命全权大使。乌克兰正遭受俄罗斯全力侵略，会说俄语的布林克具有丰富外交经验，获得拜登青睞。

白宫在声明中表示，布林克"在美国外交部门有25年资历，主要工作是在欧洲与欧亚大陆推动美国的政策"。

布林克还出任过美国驻乌兹别克与驻格鲁吉亚大使馆副大使，生涯初期则派驻过塞尔维亚首都贝尔格莱德及赛普勒斯。

法新社报导，美国驻乌克兰大使自2019年空缺至今。美国国务卿布林肯周日与乌克兰总统泽连斯及会面时告知对方，拜登准备提名布林克出任大使。

布林克任命案须获得美国联邦参议院同意。目前参院民主共和两党势均力敌，但鉴于乌克兰形势的迫切性，她的任命案预料将过关。

布林肯还告诉泽连斯基，美国有意让外交官在本周返回基辅。美国外交官数月前撤离基辅，改在乌克兰西部城市利维夫和邻近国家波兰设立办事处。

美国国务院一名官员表示，尽管一些欧洲国家在基辅的大使馆已恢复开放，但美国外交官将以渐进方式重返基辅。