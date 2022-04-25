日本首相岸田文雄发推特祝贺马克龙再选

日本/法国大选

24日，法国现任总统马克龙在一场激烈的角逐中击败极右翼领导人勒庞，成为20年来首位获得连任的法国总统。25日，日本首相岸田文雄，对在法国总统选举中获胜，再次当选总统的马克龙发出推特表示祝贺，他说：“我衷心向您表示祝贺。希望我们在广阔的领域里密切合作，如在对应俄罗斯入侵乌克兰上及在印度-太平洋地区的合作。”

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此外，日本官房副长官矶崎仁彦在当天的记者会上表示，“法国是和日本同样具有普世价值观的重要伙伴，为结束俄罗斯野蛮的入侵并保卫和平秩序，现在正是最需要七国集团（G7）紧密团结合作的时候，我们将与马克龙总统所率领的法国继续紧密合作。”

他也对马克龙的再选表示“衷心的祝贺”。

日本NHK在分析马克龙总统获胜的背景时指出，“他在新冠病毒和乌克兰局势的应对上得到了一定的赞誉，并得到了超越左翼和右翼政党的广泛的年龄层的支持。”

“此外，在竞选活动终盘时，乌克兰局势持续紧张，勒庞表现出靠近俄罗斯并拉开与欧盟距离的立场，而马克龙总统则表示，欧盟的团结对于欧洲的稳定是必不可少的，这似乎得到了广大选民的支持。”