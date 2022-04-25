2021年全球军费开支继续增长

军备/俄乌战争

俄乌战争在4月25日马里乌波尔被摧毁的乌克兰军车

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）研究人员4月25日周一发布报告指出，2021年全球军事支出继续攀升到达2.113万亿美元。随着俄罗斯入侵乌克兰，欧洲国家提高军费开支。中国军费开支与经济发展结合，而中国的扩军刺激周边邻国提高军费预算。

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斯德哥尔摩国际和平研究所于4月25日发布的最新军费年度报告的众多数据中，有一个数字将引人注目就是2021年全球军费开支首次超过2万亿美元将达到 2.113万亿美元，与 2020 年相比实际增长 0.7%，其中一半是北约成员国。 全球军费开支排名前五为美国、中国、印度、英国和俄罗斯占总数的 62%，其中美国占绝对优势是世界上最大军费开支国。

《世界报》分析指出有一个明显趋势就是自上个十年以来，世界一直在重新武装，从亚洲和大洋洲经欧洲到非洲，而已经过度武装的中东和北美排在前列。 斯德哥尔摩国际和平研究所资深研究员罗培斯达席瓦指出，这是全球连续第七年增长，而两年前爆发的新冠疫情大流行并没有阻止各国军方上升的趋势。

新技术

美国在2021年军费支出最多达到8010 亿美元。 自 2012 年以来，美国加大军事研发力度，实际投入增加了 24%，与此同时美国武器购买量下降了 6.4%，这显示新一代技术已成为未来战争的重点，美国要相对于俄罗斯和中国保持其中武器领先地位。美国加大其核武库的现代化，这让美国的防御系统优于其潜在的对手。

自从2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，世界聚焦俄罗斯，俄罗斯的军费开支增长 2.9% 达到659 亿美元，连续第三年增长占其国民生产总值的 4.1%。比世界平均水平高出许多，也让莫斯科成为全球第5大军事支出国。世界市场的石油和天然气价格攀升维持了俄罗斯 2021 年的军费增长开支。

而当世界能源价格走低，再加上俄罗斯为应对 2014 年吞并克里米亚而实施的制裁，俄罗斯在 2016 年至 2019 年期间有所下降，但是随后出现反弹。

俄罗斯用于“国防”的预算包括购买武器、军事行动等在2021年上调了 14%，这清楚地显示其锁定基辅成为其攻击目标。 自 2014 年和吞并克里米亚以来，乌克兰已准备应对俄罗斯这个强大的邻国，乌克兰的军事支出增加了 72%，在2021 年占国民生产总值的3.2%为 59 亿美元。

中国的威胁

近三十年来，中国一直在努力将其军事力量与经济发展实力相结合，军队预算达到 2930 亿，十年内增长了 72%。报告指出，在中国第十四个五年计划（2021-2025 年）的框架内，北京将通过军用与民用结合方式，与美国和欧洲在太空、海洋和新技术方面进行开发。

中国军事支出约2930亿美元世界第2大军事开销国，增加了4.7%，是连续第27年增加。

中国扩军也刺激了区域邻国东亚地区包括日本，韩国和澳大利亚等提高军事预算，日本军事开销增加70亿美元，增加7.3%，是1972年以来最高的年增幅。

澳大利亚与2021年9月与美国和英国签署三边防御协议，加大发展其潜艇。

世界第三大军费支出国印度受到邻国巴基斯坦和中国的威胁，对其武器库进行现代化改造，并首先寻求通过将其三分之二的预算用于发展民族工业，该预算在 2021 年达到 766 亿。

乌克兰战争刺激北约成员国提高军费支出

英国，法国和德国分别是欧洲排名前三的军费支出国家，自从2010年中期以来一直加大军事投资，英国和法国要提升核武能力。柏林在2月底宣布追加1万亿欧元用于其军事现代化的改进。

而随着欧洲紧张情势升高，也有更多北大西洋公约组织成员国提高军事支出。 2021年北约有8个成员国军事支出达国内生产总值的2%。