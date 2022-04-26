人权高专先遣小组将访新疆，人权团体吁保证最低可信度

人权/新疆

根据联合国人权事务高级专员署发布的消息，该组织一个团队已于24日自日内瓦出发，前往中国，按照相关规定完成防疫隔离期后，将前往新疆，为联合国人权高专巴切莱特5月赴新疆，调查维吾尔人人权状况的访问做准备。该小组启程前，包括人权观察、国际特赦等非政府组织在内的60个人权团体联署呼吁联合国高专采取措施，避免这次访问受到中国政府操纵。

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这个先遣筹备小组是联合国人权高专此前宣布的访华计划的一部分。联合国人权高专巴切莱特3月初向人权理事会宣布，人权高专终于与中国政府就前往新疆，考察当地人权状况达成一项共识。巴切莱特的访问行程安排在今年 5月。根据人权高专发言人24日宣布的消息，刚刚抵达中国的先遣小组在结束新冠防疫隔离期后，将前往新疆访问。由于联合国人权高专署在中国没有办事处，因此按惯例，派遣一个专家小组先行，为人权高专的访问做准备。

鉴于越来越多的人权团体，以及专家、媒体等揭露中国政府在新疆任意关押大可能百万维吾尔人，人权高专巴切莱特自2018年9月就要求前往新疆实地调查，但中国政府始终不予回应。今年3月，人权高专署才宣布，称双方已达成共识。

人权观察组织及其它59个人权团体4月23日在人权高专署先遣小组出发前，联署发表公报，呼吁该访问计划应当达到最低标准的可信度。人权观察中国部主任索菲-理查森指出，人权高专不应该让中国当局操纵她的访问，从而辜负危害人类罪及其它严重人权侵犯的受害者的期待。

这份公报也再次呼吁人权高专署尽快公布原定公布的新疆人权状况评估报告。巴切莱特曾在2021年9月宣布，其办公室正根据有关地区严重人权侵犯指控的可得资讯进行总结评估。但到目前为止，该报告始终未公布于众，何时公布也不得而知。

公报同时呼吁人权高专确保中国维权人士与他会面的安全，并对她与中国政府之间的安排保持公开透明。

人权团体这份公报还呼吁人权高专评估目前被任意拘押或正在服刑或审前拘押人士的现状及关押条件是否符合国际标准。特别点名需要关注的人士中既有维吾尔人，藏人，也有中国人权活动人士以及香港民主派活动人士。