俄罗斯暂停向波兰和保加利亚供应天然气

俄罗斯/波兰/保加利亚/天然气

俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）将从周三起暂停向保加利亚和波兰运送天然气，波兰及保加利亚周二晚间表示，已经为此做好了准备。

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波兰国有天然气公司周二表示，接获俄罗斯天然气公司通知，将于周三早上开始，停止透过亚马尔管道向波兰输送天然气。波兰天然气公司说，他们与俄方的协议年底才到期，公司有权就俄方违约追讨赔偿。克里姆林宫说，俄罗斯天然气公司正执行"总统令"。

保加利亚能源部也表示，国有天然气公司已收到俄罗斯天然气公司通知，将从周三起停止供气，强调保加利亚履行了合约安排，俄罗斯提出的支付机制不符合现有合约标准，保加利亚已采取措施来获得替代供应。

法新社报道，北约和欧盟 的这两个成员国周二表示，他们准备从其他来源获取失去的天然气。

波兰气候部长安娜·莫斯科瓦在推特上表示，“波兰家庭不会缺少天然气”。她说， “从战争的第一天开始，我们就宣布为摆脱俄罗斯油气做好准备"。

保加利亚政府在一份新闻稿中强调，“保加利亚已采取行动寻找天然气供应的替代方案，目前没有任何限制能源措施"。

俄罗斯总统普京此前签署命令，要求"不友好国家"在俄罗斯的银行开设户口，将用以支付天然气费用的欧元或美元，兑换成卢布，但被波兰国有天然气公司拒绝。

波兰每年约50%天然气进口来自俄罗斯天然气公司，保加利亚有90%以上的天然气需求依靠俄罗斯天然气公司进口。波兰政府强调，他们有足够储备，目前能源供应安全。

波兰同日较早时宣布，将包括俄罗斯天然气公司在内的50间俄罗斯寡头和企业，列入制裁名单，冻结他们的资产。