北京今起11区全员核酸检测 5区幸免

北京疫情

在冠状病毒疫情爆发的威胁下，北京市政府决定从4月26日开始对全市11个行政区进行全员核算检测。北京市长办公室还呼吁北京人除非有必要，否则不要离开城市。

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北京市政府发言人徐和建昨晚宣布，北京当局决定从4月26日至30日对该市11个行政区进行三轮全员核酸检测。

北京当局从今天开始将对朝阳区的全员核酸检测扩展到另外10个区：东城、西城、海淀、丰台、石景山、房山、通州、顺义、昌平、大兴。

北京远郊的“延庆、门头沟、平谷、怀柔和密云”5个区暂时幸免。

法新社说，北京约有两千万人受到这起核酸运动的影响。自上周以来，北京报告了100多个阳性病例，包括周二宣布的33个新病例。

北京的几个体育馆周二都宣布关闭。吸引游客的喇嘛庙宣布将于周三关闭。但超市商店仍照常营业。

该报道说，即使当局没有提到封锁的可能性，但上海的例子让许多北京人感到害怕，他们宁愿囤积食物以面对这种情况的发生。

最近几天，北京居民纷纷涌向超市和网购平台，购买肉类、水果、蔬菜、水、零食、油和其他必需品。当局表示，有信心让供应将跟上需求。北京市政府发言人徐和建周一晚间说，病毒的传播仍然"受到控制"。

当局已经敦促企业进行远程办公，封锁了大约30座住宅楼，并要求旅行社暂停首都的团体旅游活动。

距离五一假期只有几天时间，北京市长办公室还呼吁北京人除非有必要，否则不要离开城市。

此外，稀土的主要生产地包头市（中国北部）在仅发现两个阳性病例后，周一呼吁所有居民留在家中。