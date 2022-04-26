奥斯汀主持40多国防长会议 加快持续军援乌克兰

美国/德国/乌克兰危机

美国国防部长奥斯汀周二在有40多个国家参加的国际防长会议上表示，美国准备竭尽所能使乌克兰战胜俄罗斯。美国在德国拉姆施泰因空军基地主办数十国防长参加的会议，旨在加快运送各国向乌克兰提供的军事装备。奥斯汀说："乌克兰抱有必胜的信念。"

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法新社消息，奥斯汀在德国拉姆施泰因空军基地举行的40多国防长会议的开幕式上说："全球多国团结起来，表达支持乌克兰对抗俄罗斯帝国式侵略的决心"。他说，“乌克兰抱有必胜信念，在座的每个人也都坚信乌克兰必胜。”乌克兰要求西方国家提供重型武器，以击退2月24日开始入侵的俄军。奥斯汀表示，"我们当竭尽全力满足乌克兰的需求"。

奥斯汀周日与国务卿布林肯一起前往基辅，他向乌克兰总统泽连斯基保证会提供额外军事支援。奥斯汀表示，美国及其盟国将每月举行一次会议，讨论如何加强乌克兰的军事能力。

美国与英国、法国和捷克都已改变了不提供重型武器的原则，采取行动。波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）25日表示，波兰已提供一批战车援助乌克兰。日本政府应乌克兰请求，计划援助15吨罐头与盒装白饭等食品，将于5月上旬以包机送到邻国波兰。

德国国防部长兰布雷特周二表示，德国将同意向乌克兰提供战车。这显示柏林对基辅的谨慎军事支持政策出现明显转变。

另外，荷兰政府周二证实，荷兰将向基辅提供2000型装甲榴弹炮。据国防部称，这些榴弹炮是荷兰军队中最重的火炮，可以向50公里外的敌方目标开火。

在周二40国防长会议之前，美军参谋首长联席会议主席米利（Mark Milley）表示，会谈一大目标为协调各方对乌克兰持续增加的军援，如是榴弹砲等重型武器，借此帮助乌克兰守军对抗猛攻乌克兰东部的俄军。

米利告诉随行记者说，未来几周"将非常、非常重要"，乌克兰人想在这个战场上成功就需要持续的援助，这正是这场会议的目的。