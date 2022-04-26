“小骂大帮忙” 亲北京的多维新闻为何突然停运

中共二十大前瞻

有海外媒体今日以 “惊传”来指经营多年，对象指向海外的多维新闻网，突如其来停止运作的消息。

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多维亲北京自不待言，也被视为是中共大外宣的重要力量之一。中共在大外宣领域投下重金，多年来并未取得显著效益，除了身在海外，心向北京，不读外媒，沉浸在中文官媒话语系统的“爱国者”，大多已三心二意，甚至弃之而去。光说假话，虚话，吹捧当局的话，不是新闻，久而久之，市场十分地稀薄。

根据自由亚洲电台报道，多维新闻于1999年由海外民运人士何频创立，2009年被亲共港商于品海收购后，编辑方针大变，且把原来在纽约的编辑部迁往北京，被外界标签为中国政府的大外宣。据指，于品海在收购多维前，曾进入北京大学马克思主义学院攻读马克思主义哲学博士学位。

分析人士指大外宣也有细分，一种是官媒直接外派，一种是中资在海外投资的媒体，还有在海外帮助北京从事宣传工作的力量等等，有些甚至带有国安机构的背景。名义是做新闻，实质是为当局帮闲，在海外除了特定的圈子，其实市场十分地有限。

一些亲北京的对象指向海外的媒体，也试着突破官媒桎梏，探寻一些空间，报道上有时采取被形容为“小骂大帮忙”的策略，借以扩大影响力，也扩大本身的生存空间，多维当属此列，但更精确地形容，应属“小议大帮忙”，“小骂”似也难以被目前的北京当局容忍。

远的不说，就以近期多维网对上海清零的报道，就有探究如何治理疫情更好的意思，文章自然都披着冠冕堂皇的官帽，先称颂一番习氏治理多么有效，然后引出一些具体的不足，提出“完善”的策略，可以视之为“献计”。

比如，对于上海封城，百姓怨气冲天，多维也载文质疑封城：“无不是今日封五城，明日封十城，得一夕安寝，而新冠又至矣。” 结果：“企业倒闭、生产停产、民众失业、房屋断供。如今，在北上广深等一线城市，人们最大的恐惧已不再是新冠病毒，而是更为棘手的生活失序、经济压力等问题。”该文呼吁：“中国到了必须进行防疫路线自我省思的时候”!

海外有一些背景模糊不清的中文网站，有被指“反习不反共”的，有些政治观察人士试图从中窥测一二中共党内斗争的情形。多维应不应算入此列？但该刊也有文章被形容“逼宫”，“高级黑”的。

比如多维2018年12月3日转载『多维月刊』题为『极左撕裂中国，习近平应负起责任』一文，文章回顾当时一连串争议事件，包括民营经济退场论、高考政治审查及浙江吹捧「枫桥经验」等，暗示习近平专权和仿效毛泽东，指中共现时理论不足，建议中共检讨云云。多维网转发该文时的引文更为直白，指习近平「就是想成为另一个毛泽东」，而习作为快将满百年的大党核心，「必须进行自我检讨」云云，文章刊发后引发热议，多维一天后把文章下架，改头换面为『防止极左撕裂中国 习近平强势拨乱反正』。

多维老板于品海，旗下还有『香港01』等媒体。多维上的许多文章从前者转载而来。于品海近来在香港问题上撰文支持北京颇多，有的文章似在直接宣传北京旨意，责怪港人或香港行政当局不能深刻领会北京的好意。

其中一篇题为『香港人听不明白“哲学题”』，文章的背景是，中国国务院港澳办主任夏宝龙在香港回归25周年批评港人不理解当初邓小平承诺的资本主义制度50年不变是一个“哲学概念”，引发海外嘲讽和批评。但于品海的文章形容北京对港府“治理缺陷”的批评是“温柔的训斥”，对香港人来说，“这种‘训斥’还是过于委婉，甚至启人疑窦，以为就像‘五十年不变’一样是一条哲学题。香港市民大都知道，如果‘一国两制’做得好，中央和市民都满意，‘五十年’就不会是期限，忧虑大限将至只是庸人自扰。”

一笔掩盖了北京多年来对香港一国两制的蚕食，从挤压发展到替香港制定国安法，从而赤裸裸地一变而为镇压的残酷事实。似乎一国两制假如坚持不到“五十年”，都是港人做得不好。

『香港01』健在，多维已停运，自身的解释是“内部业务调整”，也有内部消息指是“常年亏损”。据知情人士，大外宣旗下媒体，几乎都是亏损的，目的不同，难道还要指望它们赚钱么？

时政评论人士张杰发推说，多维“偶尔也会发一些批习的文章，但更多是带风向。我猜测它属于中共某派势力，可能文章激怒了习。谁会是新的多维网呢？我预感一个新的大外宣将会很快浮出水面。”

亲北京的多维也终于办不下去了，财务问题还是其他问题？有分析认为，原因很难说，但是今天北京的政治气候很不好，眼里揉不得一点沙子，“小议”也好，小骂大帮忙也好，也难以见容。就以清零来说，明明科学上行不通，还造成许多严重的次生灾难，但清零既已是党中央最高领袖制定的不动摇的国策，岂能有一点点“妄议”？