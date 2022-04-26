欧盟将宣布已走出新冠疫情大流行紧急阶段

新冠疫情/欧洲

2022年4月26日，在北京，居民们在海淀区一个广场上搭建的帐篷附近排队等候检测。中国首都北京正在实施大规模检测，并关闭了进入社区的通道，以达到“社会面清零”的目的。同日，从布鲁塞尔传出的消息说，欧盟准备宣布新冠疫情大流行紧急阶段已终结。

欧盟委员会准备宣布，已走出新冠疫情大流行紧急阶段，下一阶段应优先考虑测试和类似于流感的监测。

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欧盟一份应在星期三正式通过的文件草案指出，采取新步骤的原因是新冠疫情造成的感染和死亡人数在欧盟全境已逐渐退潮。

同时由于奥米克戎变体毒性较小，而且70%以上的欧洲人获得了免疫力，一半以上的欧洲人已经注射了第三针疫苗。

因此，面对现状，布鲁塞尔当局倾向于采取"摆脱紧急状况模式，以更可持续多方式管理新冠疫情大流行"。

确定疫情何时大流行以及何时终结是属于世界卫生组织的责任，其步骤对包括保险和实验室在内的诸多领域具有深远的法律影响。世界卫生组织目前并不认为新冠疫情大流行病已经结束。

这份不具约束力的欧盟文件明确警告说，2019新冠病毒将继续存在，新的大流行病爆发的可能性是存在的，建议成员国政府在必要时重新采取紧急防御措施。

欧盟委员会的文件指出，需要采取新的方法来监测这一流行病，建议对有症状者及相关接触者进行常规的系统筛查，不过，欧盟多个成员国已经抛弃了这一检测方式。

文件强调，疫苗对应对新冠疫情至关重要，建议成员国考虑加强儿童免疫的战略，在下一学年开始前为儿童接种疫苗。