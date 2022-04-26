美国联合盟邦加速武装乌克兰 北京不安

俄罗斯侵乌战争

图为拉姆施泰因（Ramstein Air Base）美国空军基地。美国国防部长奥斯汀4月26日在德国拉姆施泰因空军基地与四十几国防长开会讨论武装乌克兰事宜。

美国与盟邦国防部长在德国集结，目的只有一个，武装乌克兰，打击侵略者。美国国防部长奥斯仃如此表述华盛顿的决心：为帮助乌克兰击败俄罗斯，美国不惜“撼天动地”。中国官媒则批美国和盟邦“火上浇油”。

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俄罗斯入侵乌克兰已两月之久，颠覆泽连斯基政府计划破产，闪电战被迫沦为持久战，与乌克兰人打败侵略者的坚强意志，以及与西方的军事援助密不可分。但是，俄罗斯目前转向全力切割乌东，泽连斯基总统不断呼吁，要把俄军从乌克兰赶出去，乌克兰需要武器，乌克兰需要重武器!

星期二，美国召集四十几国国防部长，协商武装乌克兰大计。美国防长奥斯汀在开幕式上表示：“乌克兰深信他们会赢得战争，我们所有在这里出席会议的也都相信!”本次会议就是为了加速向乌克兰供应基辅所需的军备，帮助乌克兰击退俄罗斯侵略。

奥斯仃说，为了满足他们的需求，我们将继续撼天动地。星期日，奥斯仃与美国国务卿布林肯一道访问基辅，与乌克兰总统泽连斯基会晤。奥斯仃周二在会议上宣布，美国与盟邦从今以后每月聚集一次，商讨如何强化乌克兰军力。

在三月份击退了企图占领首都基辅的侵略军，乌克兰人已经让全世界震惊! 但是，他们现在面对的却是俄罗斯军队每日的狂轰滥炸，以及俄军在顿巴斯地区缓慢的但是血腥的推进。亲俄分裂武装在俄罗斯支持下已经于2014年控制了顿巴斯部分地区。俄罗斯军方明确表示，不彻底控制乌东两地区不罢休。

形势紧急，时不我与，在经过最初的犹豫后，各国开始向乌克兰提供进攻型武器，美国、英国、法国，捷克已越过最初只提供防御性武器的红线，在提供重武器方面特别犹豫的德国，周二宣布将向乌克兰运送“猎豹”式防空坦克。

炮兵专家迈克-雅各布森（Mike Jacobson）分析，西方要让乌克兰获得反击俄罗斯远程轰炸的能力，俄罗斯目前的战略是，以远程导弹、战略轰炸机大规模轰炸乌克兰军队阵地，逼退乌克兰大部分部队，然后派坦克和士兵占领地面。

美国防长奥斯仃表述的是一个更大的目标，我们要看着俄罗斯被削弱下去，削弱到再也不可能去做像侵略乌克兰一样侵略别国。

美国和盟邦加速武装乌克兰让俄罗斯担心，俄罗斯外长拉夫罗夫26日威胁，北约向乌克兰提供武器，有引爆第三次世界大战的危险。俄罗斯忘记了，自己就是战争的引爆者，如果自动退出自己制造的战场，战争不就消失无形了吗？

美国和盟邦武装乌克兰抵御俄罗斯引起自称“中立”的北京的不满，央视26日发表评论称美国和北约持续向乌克兰输送武器，“一再为乌克兰局势‘火上浇油’”，称如此作为“已成为全球最大的安全隐患”。新华社的评论更不掩饰北京亲俄罗斯的立场，称“美国才是危机的始作俑者，是当前乱局幕后的操控黑手”。谴责“西方增加对乌武器援助数量和种类、加快对乌武器援助速度并加强对乌情报支持力度可能会延长俄乌冲突的持续时间。”

北京在这里有意模糊了侵略者和被侵略者的区别，是谁先侵入了他国的土地，制造分裂，屠戮轰炸，残害平民？是谁，在夺取首都未果，转向乌东，企图把乌克兰一分为二？ 是谁，制造了欧洲自二战以来罕见的大规模侵略战争？

北约军援乌克兰，打击侵略者，正是为了早日结束战争，实现和平，否则，俄罗斯不会自动退出乌克兰。北京为什么对此视而不见？

在等待西方武器陆续抵达之前，在顿巴斯前线，乌克兰战士正在艰难地守卫着领土。在过去的两周里，伊祖姆和克雷明纳等几个地方已经沦陷，俄罗斯军队继续缓慢地但是一点一点地蚕食着地面。

乌克兰国防部周二在Telegram上说，在顿巴斯地区以及南部，"敌人正在用迫击炮、大炮和多管火箭发射器对我们前线部队阵地进行轰炸"。

乌克兰需要武器，需要重武器，才有可能早日结束这场血腥的战争。