联合国：普京"原则"接受联合国参与撤离马里乌波尔平民行动

联合国/古特雷斯/普京/乌克兰危机

前往莫斯科访问的联合国秘书长古特雷斯周二与俄罗斯总统普京举行会晤。普京"原则上"接受古特雷斯的建议：联合国、红十字国际委员会参与俄乌军队协调行动，安全撤离马里乌波尔，特别是亚速钢铁厂的平民。普京并表示，俄罗斯对和谈仍持开放态度。不过美国国务卿布林肯周二表示，普京没有表现出谈判的诚意。

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路透社消息，古特雷斯提议，联合国、红十字国际委员会以及乌克兰和俄罗斯军队应该协调行动，让希望离开马里乌波尔的平民能够安全撤离——既可以在亚速钢铁厂的最后阵地，也可以在这座城市里，而且可以向他们选择的任何方向撤离——并运送人道主义援助。联合国周二在一份声明中称，普京周二 "原则上 "同意了古特雷斯关于建立人道走廊的建议。

在古特雷斯与普京会晤后，联合国发言人杜贾里奇( Stephane Dujarric）表示，联合国人道事务协调厅将与俄罗斯国防部讨论具体行动计划。

据法新社报道，普京周二在与古特雷斯会晤中表示，尽管俄乌战事仍在持续，但俄罗斯对和谈仍持开放态度。普京表示，"无论如何，谈判将继续下去。我希望双方能取得积极的成果。"

此前，古特雷斯在莫斯科发表讲话时提议，将为在顿巴斯和马里乌波尔安全撤离平民和运送急需的人道主义援助创造条件。

古特雷斯强调他作为“和平使者”的作用。他回顾说，联合国一再呼吁停火以保护平民，并呼吁进行政治对话以寻求解决办法，但迄今为止尚未实现。

在与普京会晤前，古特雷斯与俄罗斯外长拉夫罗夫举行了会晤。

在谈到乌克兰东部顿巴斯正在进行的“激烈战斗”时，他指出，许多平民被杀害，成千上万的人被夹在冲突战火之中。他补充说，反复报道的侵权行为以及可能的战争罪行，需要进行独立调查，以有效追究责任。

古特雷斯说：“我们迫切需要真正安全和有效的人道主义走廊，并得到所有人的尊重，以疏散平民和提供急需的援助。”

秘书长提议建立一个由俄罗斯、乌克兰和联合国组成的人道主义联络小组，“寻找机会开放安全走廊，在当地停止敌对行动，并保证它们切实有效。”

谈到“危机中的危机”马里乌波尔的成千上万的人迫切需要救生援助，对许多人来说，还需要疏散，古特雷斯强调联合国准备充分调动其人力和后勤资源来帮助拯救生命。

拉夫罗夫则表示，俄罗斯"希望"保护平民，也准备与联合国合作，以减轻人民的痛苦。

另据法新社消息，美国国务卿布林肯周二表示，俄罗斯总统普京谈及与乌克兰谈判以结束冲突时没有表现出诚意。布林肯周二在美国参院外交委员会上表示，到目前为止，我们没有看到任何迹象显示普京真诚地要谈判解决冲突。