金正恩阅兵 要加大发展核武力度

朝鲜/军备

2022年3月25日朝鲜官方宣布发射名为火星-17的洲际弹道导弹，同时展示金正恩监督发射照片和视频进行宣传

朝鲜领袖金正恩在4月26日朝鲜人民军建军阅兵式上讲话，表明要进一步发展核武。美国和韩国官员分析认为，平壤可能很快恢复自 2017 年以来停止的核武实验。

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朝鲜领袖金正恩今天在朝鲜人民军建军阅兵式上讲话，表明要进一步发展核武。他说继续采取能以最快速度加强发展核武能力的措施。

法新社引述朝中社消息，周一晚间在平壤金日成广场举行大规模阅兵式，展示洲际导弹等新型武器。

金正恩出席这个纪念朝鲜人民革命军建军90周年阅兵式并发表讲话指出朝鲜发展核武旨在遏制战争，但表示若不想看到的情况发生，核武的用途则不能局限于遏制战争。

朝鲜因其发展导弹和核武计划受到国际社会的严厉制裁。自从2019年金正恩与美国总统特朗普会晤，旨在说服朝鲜放弃核武实验失败以来， 外交谈判一直停滞不前。

美国和韩国官员分析认为，平壤可能很快恢复自 2017 年以来停止的核武实验。卫星图像显示在朝鲜的丰溪里核试验场有重建坑道活动迹象。

而朝鲜方面称，在金正恩与特朗普峰会之前，丰溪里核试验场于 2018 年被拆除。

今年3月25日朝鲜官方宣布发射名为火星-17的洲际弹道导弹，同时展示金正恩监督发射照片和视频，引起国际社会的谴责。但是美国和韩国情报部门分析指出朝鲜实际上发射的是技术不太先进的火星-15洲际弹道导弹，而且已经在2017年测试过。