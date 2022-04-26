针对台湾主权归属两岸激烈互批

台湾，两岸

台湾立法院长游锡堃日前引用「旧金山和约」说明台湾不属于中国管辖，事后中国国台办回批说「旧金山合约」无效。对于国台办的说法，台湾外交部今天表示，对于中国国台办的谬论谎言，予以严厉谴责。

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台湾的国史馆、台湾新世纪文教基金会等单位23日共同举办了「旧金山和约」及「台北和约」生效70周年研讨会，游锡堃在会上指出，开罗会谈的新闻公报虽提到将台湾、澎湖群岛等归还中华民国；然而这些战争期间的会议，或是发表的宣言，只是表达盟国对战后处置的意愿，在1952年依生效后「旧金山和约」第2条，日本仅放弃台湾、澎湖、南沙群岛与西沙群岛的一切权利与要求，没有规定台湾的主权归属。因此，可以肯定地说，根据国际法的条约，台湾、澎湖并不属于中国，就国民主权原理及联合国宪章精神，台湾主权应属于全体台湾人民。

24日，国台办发言人马晓光答复媒体提问时指出，「旧金山和约」是二战后美国纠集一些国家，在排斥中华人民共和国和苏联的情况下，「对日单独媾和而发表的非法、无效的文件」。

他说，包括「开罗宣言」、「波茨坦公告」在内的文件，都确认了中国对台湾的主权。尽管海峡两岸尚未完全统一，但「大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变，中国主权和领土从未分割」。

台湾外交部发言人欧江安今天针对国台办的说法反驳指出，中华民国台湾在14个友邦设有大使馆，在全球共70多国设有110个驻外馆处，台湾战略地位重要，在全球供应链、抵抗威权政体扩张等方面，都扮演不可或缺的角色。

她并说，中华民国台湾的前途，是由台湾2350万人民共同决定；维持民主体制与自由的生活方式，是全体台湾人民的共识，台湾从来不是中华人民共和国的一部分，这是长久的客观事实，更是国际公认的现状。无论中国政府如何扭曲其对台湾的主张，都无法改变两岸互不隶属的事实。

欧江安并指出，中国共产党政府持续对外宣称拥有台湾主权，企图消灭中华民国的存在；但事实上中华人民共和国却没有一天统治过台湾。只有民选的台湾政府，才有资格在国际间代表台湾人民。台湾的国际法地位早已确立，不容中共插手置喙，干涉台湾的涉外事务。对于中国国台办的谬论谎言，外交部予以严厉谴责。