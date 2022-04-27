上海法领馆：视频中说“我要死”的外国人确是法国人

中国/新冠病毒

一名外国人在上海冲出封锁高声呼喊要自杀的视频震惊网络社交平台，2022年4月26日。

4月26日晚间一名外国人在上海冲出封锁高声呼喊要自杀的视频震惊网络社交平台，在长达两分多钟的视频中，明显处于绝望中的外国人用生硬的中文要求防疫大白帮助他自杀，他不断用英文，中文，和法文反复表示自己要自杀。

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法广联系了法国驻上海领事馆要求确认此人是否确为居住在上海的法国人。法国驻上海领事馆向法广确认此人确为法国人，目前已经受到护理人员的照顾，情况稳定。至于，他为何会陷入如此绝望？是否拥有足够的食品？是否是因为难以忍受饥饿？对此，法国领馆的回答是他们通过专门为外国人服务的团购基本保障在上海的法国人的食品供应，他们的温饱应该不是问题。至于是否有其他原因，目前尚不清楚！

这名法国人高声呼喊要自杀的视频瞬间在网络热传，法国极右党派代表Florian Philipot 在推特上表示：一名法国人因为害怕恐怖的新冠集中营而陷入崩溃！这太令人伤心了！法国政府为何袖手旁观！

法国极右党派代表Florian Philipot 在推特上表示：一名法国人因为害怕恐怖的新冠集中营而陷入崩溃！这太令人伤心了！法国政府为何袖手旁观！ © 网络

该视屏在推特上引发评论如潮：

外国人在上海呼喊着要自杀的视频引发网民评论如潮 © 网络

德国时事评论员老雷评论说：最新的一项对九百多在上海的外国人的调查显示，他们中已经有50%决定离开上海，其他有30%多人表示考虑离开上海，实在太可怕了！

上海老外跑在街上喊“我要死”，其他老外对中国的态度最近发生什么变化了吗？ 上海老外跑在街上喊“我要死”！ © 网络