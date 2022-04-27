中国发现首例禽流感毒株H3N8

中发现首例H3N8

中国官方宣布发现第一例人类感染禽流感毒株H3N8的病例。不过，这种禽流感病毒目前在人类中广泛传播流行的风险较低。感染者是一名四岁男孩。

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中国国家卫健委4月26日发布的通报说，感染者是河南省驻马店市的一名四岁男孩。发病前，他家中饲养鸡和乌鸡，家的周边有野鸭活动。

通报说，这名男孩在4月5日出现发热等症状，10日因病情加重住院接受救治。

中国疾控中心4月24日对患者标本进行检测发现为H3N8禽流感毒株阳性。通报说，河南省有关部门对密接者进行的医学观察和采样检测结果显示，没有发现传染的情况。

通报说，过去全世界曾经在马、狗、禽和海狮身上发现过这种病毒，但还没有在人体上发现过。河南驻马店的这个病例属首次。

国家卫健委表示，专家初步评估认为，此次H3N8禽流感病毒为禽源性，尚未具备有效的感染人的能力。

专家建议，民众在日常生活中应避免接触死禽类，避免直接接触活禽类；注意饮食卫生，食品加工过程要做到生熟分开，发现有发热和呼吸道症状者，应戴口罩，尽快就诊。

路透社引用澳大利亚昆士兰大学病毒学家伊恩·麦凯（Ian MacKay）的话说，“这些早期感染案例都应该予以彻底和全面的应对，对接触者进行敏感测试，以确保没有其它感染病例漏网，今后也不会发生新的病例。”

路透社表示，中国是世界最大的家禽生产国。大量养殖鸡禽为禽流感病毒的传播和繁衍提供了理想的环境。

世界卫生组织报告说，中国去年发现了21例H5N6禽流感病例，比2020年增加了5例。

鹿特丹伊拉斯姆斯大学医学中心比较病理学教授吉斯·奎伊肯（ Thijs Kuiken ）对路透社表示，“今年中国发生的人类感染病例增加令人担忧。这是一种能够造成高死亡率的病毒。”

禽流感对禽类具有毁灭性的伤害。美国目前发生的H5N1毒株蔓延30个州，有大约2700万只鸡和火鸡死亡。