中国大疆无人机遭乌克兰指控被俄罗斯用助侵略攻击 暂停俄与乌业务

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消费类无人机的世界领导者大疆创新宣布将 "暂停 "在俄罗斯和乌克兰的业务活动，成为少数公开采取这种举措的中国公司之一。乌克兰指控中国大疆产品被俄罗斯用来侵略攻击乌克兰平民。或作为平衡，大疆连带提出暂停在乌克兰的业务。大疆的决定是否与中国对俄罗斯侵略乌克兰战争立场有异动有关联？需观察。

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据法新社今天报道说，作为俄罗斯的亲密外交伙伴，中国对俄罗斯入侵乌克兰感到尴尬，但迄今为止拒绝谴责俄罗斯，但这也使中国的公司处于一个微妙尴尬不舒服的位置。

由于侵略战争，俄罗斯遭到了许多经济制裁，一些西方跨国公司已经撤出了俄罗斯。

乌克兰副总理米哈伊洛-费多罗夫(Mykhailo Fedorov)上个月写信给大疆，指责俄罗斯军方利用该公司的 "产品 "来攻击平民。费多罗夫在信中说："我们要求贵公司结束所有关系，并停止在俄罗斯联邦的业务，"乌克兰副总理在Twitter上公开发布了这封信。乌克兰副总理在推特上说：停封你们帮助俄罗斯杀害乌克兰人的产品。

中国大疆公司在周二的一份声明中作出回应。大疆说：大疆公司目前正在内部重新评估各个司法管辖区的合规要求。在这次审查之前，大疆创新将暂时停止在俄罗斯和乌克兰的所有商业活动"。

上周，这家中国公司曾指责其产品被用于军事用途。但大疆说：大疆公司只生产过民用的产品。大疆还说，大疆一直明确反对在其产品上安装武器的企图"，并 "拒绝定制或允许将我们的产品用于军事目的的修定增改"

据乌克兰副总理米哈伊洛-费多罗夫在公开信中引用了大疆创新的AeroScope系统，该系统可以从远处识别和定位无人机及其飞行员。但据大疆公司称，它通常被机构客户用来保护机场、核电站和政府设施。但乌克兰指责俄罗斯军方利用它来定位乌克兰无人机及其飞行员，以便用导弹瞄准他们。

法新社说，中国大疆公司拥有全球一半以上的市场份额，是迄今为止世界上最大的消费类无人机制造商，业余爱好者和专业人士都在使用。