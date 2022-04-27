中国称发现了第一例人类H3N8禽流感病例

中国/H3N8

中国卫生部报告说，河南省中部的一名四岁男孩在四月初因发烧和其他症状住院后，对H3N8病毒株检测呈阳性。该病人的家人养鸡，而且住在一个多有野鸭子的地方。中国官方说，H3N8人传人风险不大。但建议人们远离死与病的禽类。

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据法新社今天发自北京的报道说，中国说它发现了第一例人类H3N8禽流感病例。据中国卫生官员说，H3N8在人类之间传播的风险很低。

已知H3N8菌株可感染马、狗和海豹，但尚未在人类身上发现。

根据中国卫生部周二表示，河南省中部的一名四岁男孩在四月初因发烧和其他症状住院后，对H3N8病毒株检测呈阳性。病人的家人养鸡，住在一个野鸭子多的地方。据中国卫生部说，这名男孩是直接被鸟类感染的，并补充说，对病人身边的人进行的测试显示 "没有异常"。

据中国卫生部表示，这名男孩的病例是 "一次性的物种间传播 "的结果，"大规模传播的风险很低"。尽管如此，中国官方还是呼吁人们远离死鸟或病鸟，如果出现发烧或呼吸道症状，应赶快寻求医疗建议。

法新社说，禽流感在人与人之间传播的案例极为罕见。

据美国疾病控制和预防中心（CDC）称，分别于1997年和2013年发现的H5N1和H7N9菌株，一直是人类禽流感病例的主要原因。根据美国在2012年发表的一项研究，H3N8菌株在前一年引起了美国沿海地区160多只海豹的致命性肺炎。