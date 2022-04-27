中国重提基建促经济 习近平亲自呼吁

中国/基础设施建设

世界上人口最多的中国在过去几十年里大力发展了基础设施建设，特别是在2000年代末。今天，中国竭力恢复被全球金融危机削弱的经济时，再提大力发展基础建设。根据中国官方的新华社周二晚间发表的中国国务院会议纪要，尽管这一次中国政府没有宣布重大工程发展的量化计划，但称，中国国家主席习近平呼吁全力以赴加强基础设施建设。据法新社说，习近平号召大力开发基础设施建设没有给市场带来什么触动，上海和深圳证券交易所周三开盘时反而大幅下跌。

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据法新社今天报道说，中国国家主席习近平呼吁 "全力以赴 "加强中国的基础设施。因为中国因多种因素面临经济急剧放缓。

中国在经济中投资了4万亿元人民币（约为5730亿欧元），在有时无用的项目中膨胀了债务，但在此过程中却支持了全球经济复苏。

新华社昨天晚上周二晚上报告中国国务院的一个会议纪要，称习近平呼吁全力以赴加强基础设施建设。中国领导人批评指基础建设设施现状 "仍然不符合中国发展和国家安全的要求"。

中国促进加强基建设施建设是为了 "支持国内需求"，需要对交通、能源和水资源进行投资。而在运输方面，中国需要改善其水路，并建设沿海和内河港口。在航空运输方面，它将建立一系列区域机场，特别是货运机场。

在铁路方面，它将发展其主线和城市网络。据法新社说，中国已经拥有世界上最大的高速列车网络。

在能源方面，中国承诺建立 "绿色 "或低二氧化碳的场所，同时改善其天然气和石油管道网络。尽管中国作出了气候变化的承诺，但最近几个月却增加了煤炭消费。

在技术方面，它将对超级计算机、云计算、人工智能和高速网络进行更多投资。据法新社认为，中国当局打算把重点放在该领域的研究上，以确保其 "基础设施建设的技术独立性"。

自今年年初以来，中国一直面临着因检疫措施普遍化而导致的经济放缓，希望能遏制疫情的强烈反弹。

中国新冠病毒疫情危机重燃削弱房地产和技术行业复苏。