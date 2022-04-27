中国驻军所罗门？澳提警告

所罗门群岛/中国/美澳关注索中安全协议

所罗门群岛和北京上周二宣布已经签署了一项模糊的安全协议，该协议在美国和邻国澳大利亚重新引发了对中国在太平洋地区潜在军事野心的担忧。据澳大利亚内政部长今天表示，在与所罗门群岛签署一项有争议的安全协议后，中国 "非常有可能 "向这个太平洋国家派遣部队。

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据法新社今天报道称，澳大利亚内政部长周三称，中国 "非常有可能 "向这个太平洋国家派遣部队。澳大利亚内政部长卡伦-安德鲁斯是在4BC电台接受采访当被问及中国要求在明年内向所罗门群岛派兵是否现实时，安德鲁斯告诉4BC电台，这 "非常可能"。卡伦-安德鲁斯说，"这很可能是中国在太平洋地区采取的路线。"

所罗门群岛总理马纳西-索加瓦雷曾多次表示，不会在他的国家建立中国的军事基地，但他没有公布协议的最终版本。

上个月，一份泄露的协议草案在澳大利亚和美国引起了震动，因为它包括允许中国警察和海军在所罗门群岛部署的建议。

据澳大利亚内政部长卡伦-安德鲁斯说，"北京显然非常清楚，目前我们这里正处于联邦选举活动中，"安德鲁斯继续说，"我们谈论的是政治干预，这有很多形式。"