人权组织敦促西方人对香港新闻自由严重恶化采取行动

香港媒体

香港，一名戴着口罩的男子走过一家写着“这是可能的”广告画面前。香港新闻自由状况急剧恶化，香港外国记者协会因担心被起诉而于4月26日决定暂停颁发人权奖。

总部设在英国的一个组织周二发表的报告说，政府的镇压、自我审查和对记者的人身威胁使香港的新闻自由处于 "令人震惊 "的状态。

广告 继续浏览后续

法新社报道，“香港观察组织”敦促西方国家保护在香港的记者，包括为他们提供签证和参加粤语节目的机会。

这份令人震惊的报告发表的前一天，香港外国记者协会因担心被起诉而暂停颁发人权奖。香港观察组织负责人罗杰斯在一份声明中说："这是对新闻自由的又一次严重打击。

罗杰斯补充说："在香港做记者从来没有像今天这样危险，"他本人也面临着依据香港国家安全法起诉的威胁。

该协会表示，特别是北京在2020年实施《国家安全法》之后，香港和中国政府正在 "瓦解香港的新闻自由"。

该组织在报告中说："香港的新闻自由状况令人震惊，""国际社会不能让这些侵权行为的责任人逍遥法外。

报告提到了针对记者的暴力，特别是警察针对记者的暴力，以及弥漫在新闻编辑部的恐惧气氛。

香港曾经是亚洲的新闻自由堡垒，在2019年爆发大规模民主抗议活动之后，面临着中国的接管。

香港电台，这个曾经受人尊敬的频道已经沦为 "政府宣传 "的工具。根据这份报告，在香港工作了35年后返回英国的该频道前记者史蒂夫-维恩斯指出，香港的命运 "提醒世界其他地区警惕共产主义政权扩散其影响所带来的危险"。

工党议员凯瑟琳-韦斯特在向英国议会提交这份报告时指出，逃离的记者、工会成员和人权活动家受到了中国的恐吓。

该报告发布时，香港的外国记者俱乐部周一暂停颁发其人权奖项，担心因越过北京为镇压该城市的异议人士而划定的 "新红线 "而受到起诉。

罗杰斯星期二说，他对记者协会的决定感到 "心碎"。