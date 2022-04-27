北京市民忧全城封控

北京市民忧全城封控 漏夜“外逃”

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Le confinement de Shanghai, premier port du monde et grande ville commerciale, menace d’agiter l’économie mondiale
Le confinement de Shanghai, premier port du monde et grande ville commerciale, menace d’agiter l’économie mondiale © HECTOR RETAMAL/AFP
作者： 法广
3 分钟

北京的新冠病毒疫情延烧，病例人数继续增加。官方通报说，4月27号，又新增46例，创这次疫情的单日新高。北京近日本土疫情也升温。据北京市疾控中心副主任庞星火26日通报，26日16点至27日15点，全市新增本土新冠感染者46例，其中确诊病例42例、无症状感染者4例。自22日以来，北京累计报告138例新冠感染者，涉及8个区。

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不过，当地民众表示，北京疫情比官方公布的要严重得多，很多地区都已经被封，人们的恐慌情绪也与日俱增。很多人担心北京会上海后尘突然封城，纷纷谋求对策。

 

有人疯狂抢购物质，连冰箱、冰柜都成了热销产品。中新经纬4月26号报导说，仅24号一天，北京苏宁易购线上线下冷柜销量超300台，相当于平时一个月的销量。

还有人带着行李箱，举家漏夜逃离，想到外省躲避。

一段视频显示：“所有的汽车都打算逃离，但是警车早就封上了，走不了啦。还有小学生背著书包要逃跑的。”

有北京市民说，人们已经不相信政府的说词，因为上海就是一个例子，官方说不封城，却突然封城。于是，一些消息灵通人士，选择离开北京一段时期，免得像上海人一样饿得跳楼。

但是，北京市政府要求居民非必要不离京。据说，目前，警方已经封锁北京通往河北、山西等地的公路。

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