北京市民忧全城封控 漏夜“外逃”

北京市民忧全城封控

北京的新冠病毒疫情延烧，病例人数继续增加。官方通报说，4月27号，又新增46例，创这次疫情的单日新高。北京近日本土疫情也升温。据北京市疾控中心副主任庞星火26日通报，26日16点至27日15点，全市新增本土新冠感染者46例，其中确诊病例42例、无症状感染者4例。自22日以来，北京累计报告138例新冠感染者，涉及8个区。

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不过，当地民众表示，北京疫情比官方公布的要严重得多，很多地区都已经被封，人们的恐慌情绪也与日俱增。很多人担心北京会上海后尘突然封城，纷纷谋求对策。

有人疯狂抢购物质，连冰箱、冰柜都成了热销产品。中新经纬4月26号报导说，仅24号一天，北京苏宁易购线上线下冷柜销量超300台，相当于平时一个月的销量。

还有人带着行李箱，举家漏夜逃离，想到外省躲避。

一段视频显示：“所有的汽车都打算逃离，但是警车早就封上了，走不了啦。还有小学生背著书包要逃跑的。”

有北京市民说，人们已经不相信政府的说词，因为上海就是一个例子，官方说不封城，却突然封城。于是，一些消息灵通人士，选择离开北京一段时期，免得像上海人一样饿得跳楼。

但是，北京市政府要求居民非必要不离京。据说，目前，警方已经封锁北京通往河北、山西等地的公路。