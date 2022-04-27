华日：习近平要求中国今年GDP增速超美国

中国/经济增长

虽然受新冠疫情开始以来最严重的一波疫情影响，中国经济增速放缓，但据知情人士透露，中国国家主席习近平已告诉中国官员，要确保中国今年的经济增速超过美国。

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习近平要求中国今年GDP增速超美国，尽管防疫封控继续。据华尔街日报今天报道说，在过去几周的会议上，习近平向高层经济和金融官员表示，确保中国经济稳定增长很重要，因为这对显示中国一党制是优于西方自由民主制度，以及美国政治和经济上都在衰落至关重要。

上述知情人士说，为响应习近平提振经济的号召，中国政府部门正在讨论加快大型基建项目建设的计划，特别是制造业、科技、能源和食品行业的项目，讨论的内容还包括为刺激消费支出而向个人发放优惠券的计划。

2021年最后一个季度，美国经济同比增长5.5%，增速超过中国经济的4.0%。美国总统拜登(Joe Biden)当时表示，这是20年来美国经济增速首次超过中国。这引发中国政府高层官员的不安。

据该报道称，中国央行货币政策委员会委员王一鸣表示，中国应该实施更大力度的宏观政策来对冲疫情的影响。王一鸣本周在北京举行的一个经济论坛上对与会者说，使二季度的经济增速能够重返5%以上，为全年实现5.5%的预期目标奠定基础，尤为重要。中国第一季度国内生产总值(GDP)增长4.8%，不过许多经济学家称这个数字可能夸大了中国经济的表现。

习近平力推更大胆的刺激措施凸显出，今年中国官员在保持经济活力和实现5.5%的年度增长目标方面面临重大考验。尽管有迹象表明经济增长正在放缓，但官员们一再重申了这一数字。作为几十年来中共最有权势的领导人，习近平的指示很有分量，即使在细节上往往很模糊。

即便如此，许多经济学家仍怀疑，在中国政府坚持动态清零防疫政策的情况下，这一年度增长目标能否实现。对于本已面临房地产市场滑坡和出口势头减弱的中国经济，动态清零总方针正对国内消费支出和工业生产造成不良影响。

国际货币基金组织(IMF)已将今年中国经济增长预期从之前的4.8%下调至4.4%，理由是新冠疫情相关封控和俄罗斯入侵乌克兰带来的压力越来越大。据IMF本月发布的最新全球经济展望，中国经济今年的增速若能达到4.4%，应该仍能超过美国经济的增速。IMF预计，美国经济今年将增长3.7%，此前预计为4.0%。

华尔街日报称，对于许多经济学家来说，仍不清楚中国经济的增长会来自哪里。中国企业面临价格上涨和国内及海外需求减弱的问题，这限制了企业的投资意愿。过去，房地产是中国经济可靠的增长引擎，但在经过数年的繁荣之后，该行业目前处境艰难，不少到期债务无法偿还。中国政府的“动态清零”抗疫政策限制了消费者开支，使他们无法在旅游、餐饮和其他服务上花钱。