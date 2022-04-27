华日：Twitter被马斯克收购之后会受中国影响吗？

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Twitter员工以及亚马逊的贝佐斯都在发出疑问：和中国拥有深切商业联系的马斯克将如何处理中国政府在这个平台上日益活跃的情况。

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据华尔街日报今天报道说，马斯克(Elon Musk)收购Twitter 引发了一些疑问。Twitter员工以及亚马逊公司的贝佐斯(Jeff Bezos)都在质疑，对于中国政府在这个平台上日益活跃的情况，马斯克将如何处理。

人们会产生这些疑问，一方面是因为马斯克自诩言论自由绝对主义者，另一方面也是因为中国对于他的主要企业特斯拉至关重要。

Twitter董事会周一表示已接受马斯克以440亿美元收购该公司并将其私有化的提议，随后马斯克在Twitter上写道：“我希望，就算对我批评最狠的人也会继续使用Twitter，因为这就是言论自由的意义。”

但Twitter的一些员工担心，马斯克会基于他的言论自由立场，去瓦解或削弱该平台多年来为打击网上仇恨言论、骚扰和虚假信息所做的努力。

目前中国政府在Twitter上加大了动作，而马斯克要依靠中国政府的友好态度来确保特斯拉的未来前景。特斯拉最大的工厂在中国，这里也是特斯拉汽车的一个重要市场。马斯克对这个国家赞不绝口。

收购消息传出后，亚马逊的执行主席贝佐斯指出，马斯克拥有Twitter的所有权可能会使得Twitter面临中国政府更大的压力，他发表推文称：“中国政府在广场上的影响力刚刚是不是加强了一点？”贝佐斯后来发推文称，这种情形可能会导致特斯拉在中国的处境变得更复杂，而不会牵涉Twitter的审查制度。贝佐斯还说，马斯克“非常擅长”驾驭这种复杂局面。

澳大利亚战略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)对有中国政府背景的信息活动进行了大量研究，该研究所的高级分析师Fergus Ryan表示，中国有借助商业利益来获取政治让步的记录。Ryan称，中国政府将会有很多向马斯克施压的机会。

据该报道，在周二举行的中国外交部例行新闻发布会上，有记者提问中国是否会通过牵制特斯拉商业利益来影响Twitter，外交部发言人没有正面回答，他说：“我注意到你很会猜测，但是没有任何事实依据。”

中国2009年屏蔽了国内对Twitter的访问，但此后北京方面也在寻求使用Twitter来宣传中国，并借助该平台对国际媒体的报道提出反驳。

自新冠危机暴发以来，中国政府官员和有政府背景的媒体加大了通过Twitter传播信息的力度，比如驳斥关于新疆地区存在暴行的说法，或者赞赏中国应对新冠危机的方式。

华尔街日报说，上海最新一轮新冠疫情显示了特斯拉对中国政府的依赖。过去一个月里，为遏制一波由奥密克戎变异株引发的严重疫情，上海市政府封控了该市的大片区域；特斯拉上海工厂是该市政府指定帮助恢复生产的工厂之一。特斯拉已在本周恢复生产。

原文链接：https://cn.wsj.com/articles/twitter%E8%A2%AB%E9%A9%AC%E6%96%AF%E5%85%8B%E6%94%B6%E8%B4%AD%E4%B9%8B%E5%90%8E%E4%BC%9A%E5%8F%97%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%BD%B1%E5%93%8D%E5%90%97-11651038908