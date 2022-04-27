小小义乌封城堪比大上海，全球供应链再受打击

经济

有“小商品之都”、“全球最大小商品批发市场”之称的中国浙江省义乌市，4月27日实施全市封闭式管理。彭博社指出，这将给全球供应链造成新的打击。

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义乌市汇集了210多万种商品，商品销往全球210个国家和地区。义乌市2021年快递服务企业累计快递量达92.9亿件，业务量增长29.5%。

彭博社报导说，义乌26日发现3例新冠阳性感染者。27日官方就发布通告，所有乡镇和社区进行封闭式管理，市民出入需当日核酸采样凭证；全市初中、小学和幼儿园暂时停课；公共场所、机关企事业单位凭24小时核酸阴性证明进入等措施；各专业市场、农贸市场、商业综合体、超市等人员密集场所实行限流措施。

义乌自今年年初以来只发现了6例新冠确诊病例，目前只有8例无症状感染者正在隔离。

彭博社评论说：全球最大的小商品集散中心义乌，出口的商品从圣诞饰品到美国总统的竞选用品等无所不包。当地实行封闭式管理可能会给已经在应对中国港口壅堵和俄罗斯战争的全球供应链带来更大打击。

彭博社还称，中国在全球贸易中所占的比重约为12%，防疫限制措施造成工厂和仓库停止运作，货车交付放缓、货柜壅堵加剧。

彭博社报导认为：义乌实行封闭式管理，义乌仅发现3宗感染者就实行全市封闭式管理，反映出当地政府希望在疫情爆发初期就采取严格措施，以免像上海那样陷入日益严重的危机。