岸田首相与乌克兰总统泽连斯基举行电话会谈

日本/乌克兰危机

日本首相岸田文雄日本时间26日晚与乌克兰总统泽连斯基举行电话会谈，岸田表示将提供食品和药品等物资，以及自卫队拥有的防化学武器用防护面罩和监视用小型无人机。

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会谈从日本时间26日晚7时30分开始，进行了约40分钟，这是岸田首相与泽连斯基举行的第4次电话会谈。

应乌克兰政府要求，岸田首相表示将对乌克兰提供的贷款从1亿美元增加到3亿美元，岸田首相还表示：我们已经决定，还将提供食品和药品等，这是日本首次向乌克兰提供食品及药品。

据悉，日本将向乌克兰提供： 面包、罐头及灌装汤等应急食品，以及消毒剂和感冒药等常规药物。

对此，泽连斯基总统对日本对乌克兰所做的支援表示感谢，并向岸田首相说明了当地的现状，也表达了对今后对乌克兰的支援及制裁俄罗斯的想法。

电话会谈后，岸田首相对记者表示，“为了维护国际社会的和平与秩序，我们将继续与七国集团及其他相关国家密切合作，积极展开支持乌克兰的外交努力。”

泽连斯基在与岸田首相电话会谈后在推特上发文称，感谢日本的支持，感谢日本增加贷款和提供援助物资。

泽连斯基还表示：“我们还谈到了战争结束后的合作。我们相信日本将在与各个国家一起反对战争，并在保障乌克兰未来安全方面发挥重要作用。”表示了他希望战争结束后日本在乌克兰国家重建方面给予合作。

另据报道，乌克兰外交部25日在社交媒体（SNS）上发布了一段视频。

视频旁白说：“请经常在我们身旁，无论是快乐的时候还是痛苦的时候。朋友，乌克兰感谢你们在这个困难时期给予的支持。”

在30秒的视频中，附上了对各国支持的感谢传言，美国、德国等31个国家的名字用字幕表示出来，但是没有日本。

为此，有些日本网民在社交媒体上表示“悲伤”。

而日本外相林芳正26日下午透露，乌克兰方面解释称，这段视频“是军事相关当局在军事支持的背景下表示谢意的视频”。

林芳正指出：“乌克兰政府再次对日本向乌克兰提供的最大程度的支持表示感谢，包括人道主义援助、财政援助以及提供国防装备品等。”