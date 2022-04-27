德国政府以安全为由阻止中国公司购买德国呼吸机制造商

新冠病毒/中国/德国/呼吸机

创立于 1883 年的德国海尔Heyer 医疗公司，如今却濒临落入中国人手中。海尔主要生产呼吸机，而呼吸机主要用于重症监护室，尤其是在新冠病毒疫情大流行期间全世界抢手。疫情前，海尔医疗陷入财务困境，正在寻找投资人。该公司甚至还在中国、马来西亚、印度、沙特阿拉伯和美国设有代表处，专注于麻醉和呼吸机设备，销往全球 80个国家。今天的消息说，德国政府主张阻断这一项并购买卖，理由是公共安全。

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据德国商报今天报道说，德国政府禁止中国收购呼吸机制造商 Heye。而稍早，对传统公司 Heyer Medical 的收购似乎已经敲定。但现在联邦政府正在否决它。原因是：公共安全。

据德国商报署名朱利安·奥尔克报道称，柏林著名的水疗中心客人在一个多世纪前就居住在 Heyer 公司。历史学家赫尔曼·索默写道，当时比利时、萨克森和挪威的国王都前往莱茵兰-普法尔茨州的巴特埃姆斯接受吸气疗养。

然而，创立于 1883 年的传统海尔医疗公司，如今却濒临落入中国人手中。来自北京的永旺集团于2020年3月正式完成收购。与 Heyer 一样，永旺Aeonmed 是一家医疗设备制造商，主要生产呼吸机。

但现在联邦政府正在停止购买。《商报》从政府部门获悉，该禁令将于周三提交给联邦内阁。出于公共安全原因，它将停止收购。

外贸法允许联邦政府禁止外国投资者收购国内公司，以确保“公共秩序或安全”。在海尔的案例中，检查导致评估认为对公共安全和秩序，特别是对健康保护存在此类危险。

新冠病毒疫情大流行表明，德国拥有自己的生产商以便能够独立于非欧洲制造商为自己提供呼吸机是多么重要。疫情前，海尔医疗陷入财务困境，正在寻找投资人。Heyer在 Aeonmed 找到了一位买家。在中国大陆，Aeonmed 的业务包括在近 800 家医院拥有超过 10,000 个呼吸机医疗设备。此外，Aeonmed 还活跃于国际市场，在美国、德国、墨西哥、印度尼西亚和印度设有办事处。

据德国商报说，这家中国公司已经在官方网站上对此次收购进行宣传：“Heyer 的产品加入 Aeonmed 产品组合是 Aeonmed Medical 致力于成为全球医疗器械市场领导者的有力衡量标准。”

德国商报承认无法联系到上述两家公司就现在被禁止的收购事宜发表声明。