网络热传：上海封城一月损失有几多？

中国/上海疫情

上海封城1个月耗费的成本难计。有中国网友计算，全市广建方舱隔离所就花费人民币60亿元，核酸检测也用去55亿元，相关支出加上收入大减，上海1个月就损失277亿元。这项由中国网友计算的上海封城损失清单，近日在中国网络热传。

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据中央社今天报道称，其他中国网友则认为，这277亿元只是看得见的、且反映在官方纪录上的有形成本。至于2500万上海市民每个人耗费的有形及无形成本总和，以及对地区生产毛额（GDP）的影响，更将是难以估计的天文数字。

这笔封城1个月对上海造成的有形损失，受到不少中国网友讨论。有人表示，能不能为全中国计算一下封城损失？有人则直指，以上海之富裕，损失277亿元可能还扛得住，“其他地方扛得住吗”？还有人说，既然这样，再封控、再清零3个月，整个中国还不知道会变成啥样子；另有人直指，上海是中国仅剩的“奶牛”（意指财源），“连奶牛都榨干了，全国还有奶喝吗”？

据中央社说，上述网友的“奶牛”说，源自疫情期间的2021年上半年，中国31个省、直辖市、自治区的公共预算收支数字。当时，只有上海出现942.6亿元的财政盈余，其余包括北京、广东在内的30个省级行政区，都出现支出大于收入的缺口，其中居冠的河南更有约3500亿元的缺口。