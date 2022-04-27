「香港记者」获颁新闻自由大奖 日本FCCJ称表支持 记协指与港人共享

香港/言论自由

曾是亚洲自由堡垒的香港，新闻自由已大不如前，在香港外国记者会（FCCHK）停颁人权新闻奖翌日，日本外国特派员协会（FCCJ，又译「日本外国记者会」）把年度新闻自由亚洲大奖颁发予全体香港新闻工作者，以表彰香港记者在新闻自由受压下仍然坚守岗位，报道真相，并藉此表达支持。代表领奖的香港记者协会表示，获奖是对香港记者的鼓励，但认为奖项同时属于每一位香港市民，因为他们对信息的渴求是业界捍卫言论与新闻自由的力量。

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日本外国特派员协会第二副主席Ilgin Yorulmaz昨(26日)晚在颁奖礼上细数香港在全球新闻自由榜上排名大跌，以及《港区国安法》实施后对新闻自由的影响，包括《苹果日报》和《立场新闻》相继停运，至今有二十多名新闻工作者被扣留或在囚，新闻学者区家麟获警方保释候查，香港外国记者会亦因害怕误过「红线」、引发法律风险而停办人权新闻奖。她续称，面对如此情况，香港新闻工作者仍然紧守岗位，冒死报道真相。

全体香港记者获颁的日本外国特派员协会「新闻自由亚洲大奖」（FCCJ Freedom of the Press Asia Awards），是颁发给区内任何个人或机构，以表扬他们坚守岗位，对抗新闻审查和信息控制，把真相呈现公众眼前。

香港记协主席陈朗昇视像发言时谦称，他最没资格代表任何善良、热情、坚韧及诚实的香港记者，但面对更困难的环境，香港新闻工作者或要牺牲更多才能争取更多，但相信香港记者仍会站稳岗位，努力为香港社会寻找真相和事实。他又引述2021年诺贝尔和平奖得主、菲律宾独立媒体Rappler创办人Maria Ressa的得奖感言：「没有事实，就真相难寻；没有真相，就信任不存；没有信任，我们就没有公认的现实和民主；若此，我们便无法应对现今世代的种种问题。…现在，是为真理而战。」

除「香港记者」外，俄罗斯周报《新报》（Новая газета）获颁亚洲优异奖（Asia Honerable Mention），而缅甸全体新闻工作者则获颁新闻自由亚太区大奖；另有三名日本记者获颁日本奖项，包括纪录片《牛久》的导演Thomas Ash，日本TBS电视台67岁记者金平茂纪，以及88岁的日本政治记者田原总一朗。

日本外国特派员协会自二次世界大战结束时成立，至今已有77年历史，该会网页数据显示，现有会员约1800人，当中约六分之一是外国特派员。