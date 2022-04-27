20大前夕中国网络清零异见 着手批“历史虚无主义”

中国/20大前网络清零

眼下中国当局不仅坚持防疫清零，预定于今秋召开的20大前夕，更下令网络“异见”要清零，举凡在网络流传批评马克思、毛泽东、邓小平或中国经济政策及媚外的言论，统统要肃清。

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中国召开20大前夕，当前中国举国上下正展开以“强国复兴有我”的政治动员，迎接预计下半年稍晚揭幕的20大，据中央社今天引述香港南华早报消息，称中国当局正密集着手清零举凡抵触共产党史观的网络发文。

科技新创公司字节跳动旗下的两个社群媒体，分别是运用大数据的新闻平台“今日头条”及影音共享社群“抖音”（TikTok，此处指中国国内版）皆发布通知，敦促用户举报凡是上传涉及“历史虚无主义”的文字。根据中共中央党史和文献研究院官网，历史虚无主义是敌对势力拿历史做文章，削弱中国共产党执政的历史基础和思想根基、消解中共长期执政合法性正义性的舆论工具和政治思潮，这样的危害性是显而易见。

据该报说，两家公司在25和26日发布通知，将从5月起展开5大肃清，分别包括敏感或时下热议，涉及共党、中国或建军历史的挑衅论战；针对马克思主义、毛泽东思想与邓小平理论的批评。还有关于共党发展史及中国经济和开放政策的争议；丑化党及国家领导人的措辞；以及嘲讽党史或洗白官版正史中定性的“败类”，也就是说，凡牵扯历史虚无主义的贴文，统统都要清零。

不仅如此，所有污蔑传统中华文化，或社会主义及革命文化的网络贴文也是锁定的对象，更要严格审查任何刊登崇尚西方文化或历史及他国殖民主义的内容。

该报道说，这是近期中国境内数家主要媒体和社群平台，发起的最新一次肃清行动。中国最大的知识共享平台“知乎”表示，上周处理掉67则涉及历史虚无主义的抱怨文。知乎是在19到24日展开肃清行动，并指若干贴文作者声称臧否历史或厘清历史的微言大义，实际上却是散播有关于历史虚无主义的有害讯息。

中央社说，中国向来惯用发起大规模的行动，像是鼓励公众向当局举报，以行监控之实，而最新的业者自清正值中共全力筹备拟于今秋揭幕的20大之际，届时党内领导班子将重组。至于国家主席习近平预料将打破满2任交棒的惯例，也将在20大展开总书记的第3任期，此前他的前任江泽民和胡锦涛都是按例卸任。