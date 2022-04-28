中国保护知识产权：美国评有立法进步但需改进实施

美国/中国/知识产权

据拜登政府周三的一份报告称，中国已经制定了一些尊重和保护知识产权的良好法律，但其实施情况还有待改进。法新社说，美国前总统特朗普曾多次谴责中国 "盗窃 "知识产权行为。 在2020年1月签署双边贸易协定时，北京承诺采取措施保护美国企业家的知识产权。

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美国官方周三的一份报告称，中国已经制定了一些尊重和保护知识产权的良好法律，但其实施情况还有待改进。 据美国贸易代表署回顾了中国保护知识产权立法情况称，"2021年，中国颁布了《专利法》、《版权法》和《刑法》的修正案。" 据美国贸易代表署的报告，中国已经采取了其他措施 "以确保知识产权的保护和执行"。

但美国贸易代表署指出，知识产权权利人 "继续对这些措施的充分性及其有效实施提出关切"。美国方面说，中国长期存在的 "恶意商标注册、仿冒和在线盗版 "问题仍未得到解决。

该报道说，美国前总统特朗普曾多次谴责 "盗窃 "知识产权的行为。

美国贸易大使戴琪Katherine Tai最近强调，这个问题必须得到解决。据美国贸易代表署声明说，知识产权密集型产业支持了美国6000多万个工作岗位，包括从刚起步的独立发明家到研究关键社会问题的纪录片制作人。戴琪说："我们需要在外国有强有力的保护和执法，以保护知识产权、知识产权人的生计并确保他们能够在全球市场上安全竞争。