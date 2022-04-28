布达佩斯副市长：匈牙利政府黑箱操作购买中国疫苗

匈牙利/中国

布达佩斯副市长Tutto Kata女士在访谈中揭露匈牙利政府在中国疫苗效率尚未确认之前就预购中国疫苗，收购过程以及疫苗使用后的效果数字均缺乏透明。

匈牙利现总理奥尔班在4月3日的大选中连选连任，不过，包括首都布达佩斯在内的多个大城市继续由反对党主导，法广在匈牙利大选期间采访了多位执政党与反对党成员，负责卫生事务的反对党社会党人，布达佩斯副市长Tutto Kata女士在访谈中揭露匈牙利政府在中国疫苗效率尚未确认之前就预购中国疫苗，收购过程以及疫苗使用后的效果数字均缺乏透明。

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Tutto Kata： 我觉得奥尔班政府最糟糕的问题之一就是缺乏诚实，而且缺乏透明 我们不知道他们为何以及如何操作。作为市政府领导我们从未被邀请就防疫议题参与讨论，而我们处在防疫的最前线，但我们从未被邀请 无论是参与咨询还是购买疫苗。他们在疫苗购买上也从未对外公布任何信息，匈牙利政府在疫苗的有效性尚未肯定之前就收购中国疫苗，他们将疫苗注射给老年人 而事实上，根据布达佩斯市政府卫士机构作出的抗体检测，我们发现这些疫苗对老年人并没有效果。

法广： 在中国疫苗首先给年轻人注射 而在匈牙利却恰恰相反 这很奇怪！

Tutto Kata：确实很奇怪！这是因为匈牙利政府在疫苗的检测结果出台之前就收购了疫苗，所以他们首先给匈牙利一百多万名老年人注射了中国疫苗，但是在布达佩斯我们发现这些疫苗并没有效果！

法广： 注射疫苗的老年人是否出现健康问题？有没有类似的记录？

Tutto Kata：这就是我刚才说的信息透明问题 匈牙利政府不对外公布任何这方面的信息，从一开始匈牙利政府就说如果不是阳性就无需戴口罩，是布达佩斯市政府告诉市民应该戴口罩以避免被传染。我们很难从政府那里获得任何有关疫情的数据：多少人被感染等等，医院的情况究竟如何？今天依然如此！所以今天我们依然不太清楚中国疫苗的作用究竟如何？我们不知道中国疫苗使用的比例是多少？产生的抗体作用如何等等。

法广：您是否知道匈牙利政府为何出高价购买疫苗？他们购买的辉瑞疫苗就比别人高一倍！

Tutto Kata：我们一直在追问这些问题，但是匈牙利政府总是拒绝回答！即使是我们提出的十分重要的问题 总理总是王顾左右而言他。所以我们说到民主运作问题时缺乏透明是其中一大症结：无论是从决策还是实施还是具体数据都是如此，市长只能从政府的公告中获得信息，而不能参与任何决策过程包括由欧盟组织的活动。

法广：你们知道中国疫苗的进口途径吗？通过哪个公司？进口价格如何？

Tutto Kata：我们要求公布许多信息数据，许多是在几个月后甚至几年后才获得回答，今天我们获得了部分数据但过程十分艰难，有时甚至必须通过法院才能够获得这些数据，疫情爆发已经两年多许多问题基本都已经有答案 不过 太迟了！