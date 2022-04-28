新冠疫情：北京关部分公共场所 广州因一疑似感染取消数百航班

中国/新冠肺炎

在中国首都北京，面对新冠肺炎疫情再起，当局于周四（4月28号）宣布关闭某些公共场所，同时继续开展大规模筛查活动，以避免出现类似上海一个月以来陷入瘫痪的“封城”行动。

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本周在中国首都几个地区进行的三轮大规模检测中发现了感染病例，导致几个住宅区、办公楼和一所大学被隔离。一些学校、娱乐场所和旅游景点也被关闭。

路透社称，北京人口总数为2200万，而在这一大规模筛查的第一阶段收集的近2000万份样本中，已确定的污染案例数量仍然很低。

北京市政当局周四报告说，周三白天共发现50名新感染者，而周二记录的新感染者为34人。自4月22日以来，北京共发现160多例新冠阳性，其中一半以上发生在首都人口最多的朝阳区。在东城区，周四发现的几例阳性也导致北京老区的几条胡同关闭。在中心区以及西城区，所有电影院也于周四被下令关闭。

位于北京北部延庆 "小 "区的35万居民和在那里工作的人将接受测试，尽管该区不在本周下令进行大规模测试的名单上。位于北京东北部的另一个区平谷区，也将在本周四和周六为其45.7万居民发起一场筛查活动。

法新社报道，北京在一周内出现共一百个阳性病例后，已经对大约150栋建筑进行了限制。 北京市政府已经呼吁居民，除非绝对必要，否则不要离开首都，同时也开启严格进京管理联防联控协调机制。 北京人目前也生活在对普遍封锁的恐惧中。

中国卫生部周四报告了全国范围内超过11,000个新的阳性病例。上海依然是迄今为止受影响最严重的城市，每天都有几十个新的死亡病例。

除了北京上海，在南部重要的制造和商业中心广州，面对疫情同样神经紧绷，风声鹤唳，在机场发现一例Covid-19疑似病例后，已经于周四取消了数百个航班，并开始对约全市三分之一人口，即600万居民进行筛查。

法新社报道指出， 在过去两年中，中国几乎没有受到冠状病毒的影响，但自3月以来，中国一直面临着病例的增加，这是2020年以来最大的一次，许多省份都受到不同程度的影响。