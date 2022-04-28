美国与55个国家推出一项倡议，承诺保护互联网自由

互联网/言论自由

面对俄罗斯等极权政府对数字信息的严格控制，美国与50多个国家发起一项倡议，以保护网络安全与自由。白宫方面表示：此项倡议旨在通过抵制数字领域“日益增长的极权主义”，来推进关于网络自由的“巨大承诺”。

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刚刚推出的这项倡议被称为“互联网未来宣言”，主要目的是通过抵制威权主义在数字领域日益增长的控制，确保加强数字领域的民主、保护隐私并促进自由的全球经济。但在一些政府压制言论自由和获取信息自由、传播虚假信息或完全控制互联网的情况下，此一目标受到严重威胁。

白宫一名高官向媒体表示：最近数月，自入侵乌克兰以来，俄罗斯在国内外大力传播虚假信息，严格审查网络信息来源，封锁或关闭合法网站，甚至攻击乌克兰的互联网基础设施。这名官员还以中国为例指出，俄罗斯并非唯一采取此种做法的国家。

发起这项倡议的共有55个国家，其中既包括像澳大利亚、英国、加拿大、法国、德国和日本等先进国家，也包括如阿根廷、塞浦路斯、肯尼亚、黑山、斯洛文尼亚和乌克兰等其他国家。

法新社引述美国官员的表述指出：尽管这项倡议不具备法律约束力，却“确立了基本原则”并敦促各国政府“为促进一个开放的、自由的、全球化的、可靠和安全的互联网“而努力。同时在”尊重各国监管自主权“的基础上，防止互联网爆裂。该倡议还强调：要确保弱势群体能够担负得起的网络服务。