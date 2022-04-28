美国皮尤新民调：82%美国人负面看中国

美国/中国

一项由美国皮尤研究中心所作民调显示，2/3的美国民众将中国视为美国的最主要竞争对手，82%美国民众对中国持负面看法。中国的实力与影响力也被视为是美国日益增长的威胁。

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据法新社今天报道称，据美国皮尤民调：82%美民众对中国持负面看法。

对于中俄的伙伴关系，皮尤研究中心（Pew Research Center）今天公布民调显示，约62%受访者感到担忧；对中国影响美国政策感到担忧的有47%、担忧中国军事力量的有43%，对中国经济竞争以及对两岸关系紧张感到担忧的则各为35%。

66%受访美国民众认为近年来中国在世界舞台的影响力逐渐扩大，约43%受访者认为中国是世界第一大经济体，和认为美国为世界第一大经济体相同。这与2020年的民调相比有重大改变，当时仅约32%受访者视中国为第一大经济体，52%民众认为美国才是。

法新社说，中国的实力与影响力也被视为是美国日益增长的威胁。皮尤民调显示，67%受访者将中国视为主要威胁，较2020年上升5个百分点。过去一年，美国民众对中国有负面看法的比例也略有增长，达到82%，其中40%感到非常负面。与2021年相比，负面观感增加6个百分点。

消息称这项调查于今年3月访调3581名美国成年人完成。