美国继续密切关注中国在履行“美中经贸协定”承诺方面的进展

贸易

美国贸易代表办公室在星期三（4月27日）发布报告说，在对其贸易伙伴的知识产权保护情况的年度“特别301”调查中，继续把中国列入优先观察名单，以继续密切关注中国在履行“美中经贸协定”承诺方面的进展。

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美国《特别301报告》是对全球知识产权保护和执法状况的年度回顾。美国贸易代表办公室根据经1988年《综合贸易与竞争法》和《乌拉圭回合协定法》修订的《1974年贸易法》第182条进行了本次审查。

中国已是连续18年被美国列入重点观察名单。今年的美国年度“特别301”调查报告提到，虽然中国2021年颁布了专利法、著作权法和刑法的修订版以及旨在解决知识产权保护和执法的其它措施，但美国的知识产权持有者“继续对这些措施的充足性及其有效实施表示关切，并对恶意商标、假冒和在线盗版等长期存在的问题表示关切”。

美国贸易代表办公室还对中国官员强调知识产权对中国在某些行业争取市场主导地位的重要性，以及法院应为中国及其产业目标服务的声明表示关切。报告说：“这些声明让人想起：长期以来对要求和施压外国个人或公司向中国公司转让技术的关切，以及知识产权保护和执法是否会公平地适用于在中国的外国权利持有者的关切。”

美国敦促中国在制定促进创新政策时，不要强迫技术转让和对本土知识产权的偏好，并考虑到自愿与相互同意的商业伙伴关系或安排的重要性。

美国对知识产权盗窃和强迫将美国技术转让给竞争对手中国以获得市场准入的关切，是特朗普政府对数千亿美元中国进口商品征收“301条款”关税的核心，拜登政府目前保留了这些关税。

报告还说，美国正在密切关注中国在履行“美中经贸协定”承诺方面的进展。2020年1月，特朗普政府和中国签署了通常被称为“第一阶段协议”的经贸协议。根据该协议，中国承诺改善农业和金融服务业的市场准入，并做出了与知识产权和技术转让有关的承诺。中国还承诺增加对美国商品和服务的购买。

但美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）曾在3月31日发布的《2022年国家贸易评估报告》中说，虽然中国履行了第一阶段协议的一些条款，但尚未履行一些更重要的承诺，而且远未履行其在2020年和2021年购买美国商品和服务的承诺。