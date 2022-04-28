英方警告：中方不守国际规则将难成大国　吁北约助台湾防卫

英国/中国

英国外相卓慧思（Liz Truss）表示，中国若不遵循国际规则，将难以崛起成为超级大国。对于刚承认海陆空三军均不及大陆解放军的台湾，卓慧思更呼吁北大西洋公约组织与日本和澳洲等国合作，保护太平洋和令台湾可以自我防卫。

广告 继续浏览后续

卓慧思在当地时间周三(27日)晚在伦敦市长官邸发表演说，指乌克兰危机给西方带来有益的教训，表明民主国家必须利用经济工具来响应威权政权。她吁请西方国家不要再天真地对待地缘政治和经济力量，要对中国等国家采取强硬态度，强调包括中国在内的所有国家均须遵守规则，否则将难以继续崛起。她又说，英国已向俄罗斯展示在违反国际规则后面临的后果，就是英国可以将安全和尊重主权置于短期经济利益之上。

她更警告，北京正快速建立一支军事力量，足可将力量投射至欧洲有策略性利益的地域。卓慧思认为，北约组织应有全球视野，准备好应对全球挑战。她续称，西方国家须预想印太地区可能遭受的威胁，与日本、澳洲等盟友合作，令太平洋得到保护，并须确保台湾这民主政体有能力作出防卫。

在卓慧思发言前夕，台湾传媒报道，国防部送交立法院有关两岸军力优劣比较的最新项目报告明确指出，中国解放军无论是在地面部队打击火力丶水面舰制海战力以及空中制电磁能力方面，均优于台湾军方；中国大陆在战机制空作战战力方面亦稍占优势，中共潜舰战力更是大幅超越国军。国防部建议，以建立「立即作战能力」应对中国军力威胁以及可能犯台的军事行动。

英国《金融时报》以「鹰派」口吻形容卓慧思的说法，并指这改变了十余年前的首相金马伦（David Cameron）年代时强调中国是英国老朋友的态度，至于她的说法是否等于向北京发出警告，若向台湾发动攻击，将须面对严重的经济报复手段？卓慧思的助理予以否认，指这是平情而论，以约制中国具侵略性的行为。

卓慧思又提及俄乌战事，认为西方必须加倍支持乌克兰，把俄军完全逐出乌克兰。但她没有重提向乌克兰提供坦克和战机等重型武器。北约成员国一直以避免局势升级为由，拒绝向乌克兰提供战机。