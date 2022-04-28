路透社：北京开始一场打压涉疫情“谣言”运动

抓涉疫情“谣言”

路透社28日消息，上海和北京等中国大城市面临严峻的疫情。政府启动警方行动，北京通报四类涉疫违法犯罪行为2人传播封城谣言被行拘。 公安局副局长潘绪宏在通报打击涉疫情犯罪情况时说，4月22日以来，共受理案件40起，行政拘留48人，刑事拘留4人。

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北京警方发言人表示，两起案件涉及“散布虚假信息和制造谣言可能引起恐惧”的案件。据称，一名 33 岁张某某男子于 4 月 25 日在社交网络微信的一个帖子上故意宣布“扰乱公共秩序”将刑拘。

另一人，48岁，王某，据说“散布北京将封城的虚假信息，对社会造成负面影响”。路透社记者表示；刑拘在中国是一种不需要审判的拘留制度。 据东方网报道，作为抗击疫情及其影响的一部分，政府于 3 月底启动了谣言控制行动，向十几个省市派出了警察队伍。

在上海，截至 3 月 22 日，已有两名男子因制造和散布虚假消息被立案调查。警方称，就在该市东西两地连续四天“交替管控”之前，这两名男子曾在网上散步“虚假信息”。据此，该市将“被封禁一个星期“。这些”动态清零“控制措施本应持续八天，但最终延长了一个多月的封锁。目前尚不清楚这两名男子身在何处。