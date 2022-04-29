中国买下的德国一名车厂传破产

中国/宝沃汽车（Borgward）

曾与奔驰齐名的德国宝沃汽车，历经多次易手，近几年已成中资北汽品牌，但始终无法再次重返荣光，近期已经正式申请破产清算，成为另一个中资收购失败的汽车品牌。中国媒体毫不客气批评说，中国车厂想透过这种收购海外汽车品牌走捷径的路线，并不可取。

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据自由时报今天报道称，宝沃汽车（Borgward）在上个世纪曾与奔驰车 Mercedes-Benz 齐名。该车厂在 1961 年破产后，2015 年被中国北汽福田收购，但依然没逃过再破产命运。

德国天才工程师 Carl F. W. Borgward 在 1919 年成立宝沃汽车厂，一度与 Mercedes-Benz、BMW、Audi 并列“BBAB”四大豪华德系车厂，在 1961 年更领先 Mercedes-Benz、BMW，达成第 100 万辆整车下线的的纪录，但却也是在 1961 年因为资金周转不灵宣布破产。

时隔 50 多年，中国北汽福田收购宝沃汽车，在后来的日内瓦车展、法兰克福车展重出江湖，在中国曾经有 4.5 万辆销售业绩。但 2020 年之后，连续两年销量都不到 1 万辆。该报道称，宝沃汽车的中国母公司北汽福田，前些时间向北京法院提交破产清算申请，北京法院已裁定受理。从 2015 年福田收购到破产申请，仅短短 7 年时间。