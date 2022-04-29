中国动态清零总结深圳经验：以快治快

中国/新冠病毒

中国卫生当局今天重申疫情防控坚持“动态清零”。官员数度强调，面对传染力强的Omicron，必须“以快制快”，并指广东深圳市采取有效的策略和打法，就能实现动态清零。

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据中央社今天报道称，深圳经验成楷模，中国动态清零强调以快制快。上海因疫情失控而封城前，今年2至3月，深圳出现Omicron疫情，3月13日新增85例后，当地发布通告，3月14日至20日展开封闭式管理，进行3轮全员核酸检测。深圳经过7天的“静默期”后，宣布实现社会面清零，有序回复生产生活。而上海至今仍然在动态清零前蹒跚。

据名为Zaker吴晓波频道28日发文指出，今年以前，中国大陆各地的疫情防控都是“逐步升级”，一方面是防疫部门需要时间来评估疫情，另一方面则是不希望对市民的生产生活造成太大影响。可是到了上海，“逐步升级”却成为最受诟病的地方。一方面造成疫情迁延日久，保供困难；另一方面7天之后又7天，7天之后又7天，防疫思路变幻，不断改写民众的心理预期，让很多人心态崩溃。文章最后强调，既然选择动态清零，就该拿出最好的动态清零。

据中央社说，中国国务院新闻办公室29日举行“坚持‘动态清零’做好疫情防控工作”国际记者会。国家卫健委副主任李斌强调，中国有能力、有信心在发现本土疫情时，快速反应、精准防控、“以快制快”，采取全方位综合措施，在最短时间内扑灭疫情，以最小的成本实现最大的防控效果。

当被问及北京这次疫情防控从上海那里学到什么经验，国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年指出，Omicron的传播速度太快，隐匿性太强，所以必须要优化完善过去对待COVID-19原始株以及变异株的打法。他强调，总的一条就是“以快制快”，“病毒传播得快，我们出手的速度，工作的力度和速度要更快，要和这种病毒在时间上进行赛跑，这是一个非常重要的变化”。