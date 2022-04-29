中国将暂停对进口煤炭征收关税 纽时称俄罗斯或受益

中国/俄罗斯煤炭

中国政府将从周日开始暂停对进口煤炭征收关税，由于入侵乌克兰，俄罗斯对欧洲的煤炭出口正被逐步叫停，中国的这一决定可能使俄罗斯受益。中国财政部是在周四宣布，将下调煤炭进口关税，以加强能源供应保障。该关税暂停举措将取消关税，从周日开始执行，直到明年3月31日，届时将重新审议。

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据纽约时报报道说，中国一直避免批评俄罗斯的入侵，该国外交部和宣传机构还应和俄罗斯最近对美国及其盟国的诸多批评。但中国也表示将继续与俄罗斯进行“正常贸易”，并对积极帮助俄罗斯规避西方制裁持谨慎态度。

三周前，欧盟批准了对俄罗斯煤炭的禁令，将用四个月时间分阶段实施。欧盟约一半的煤炭从俄罗斯进口，每年贸易额达40亿欧元。

去年，中国从俄罗斯进口的煤炭达到近70亿欧元，成为一个非同寻常的类别。去年下半年，中国短暂出现煤炭短缺，中国从俄罗斯进口的煤炭量翻了一番。中国在去年底和今年年初迅速增加国有煤矿的产量，以解决短缺问题。

因此，全球煤炭市场面临的一个大问题是，中国是否会认定去年底的进口量代表“正常贸易”，或者中国对俄罗斯煤炭的进口是否会回落到之前的水平。

中国海关今年前三个月的数据显示，从俄罗斯进口的煤炭确实较去年秋季的峰值大幅回落。但进口量仍略高于一年前。

该报道引述新加坡基金管理公司Keshik Capital的大宗商品分析师亚历克斯·特恩布尔表示，最近几周，中国煤炭进口商难以找到愿意提供货轮运输俄罗斯煤炭的船东。不过，预计一条新的跨境铁路线最快将在下个月开通，这可能会扩大中国购买俄罗斯煤炭的能力。

俄罗斯现在是中国第二大煤炭进口来源地，仅次于印度尼西亚。17个月前，中国停止从澳大利亚购买煤炭，此前，澳大利亚呼吁对2019年底在武汉暴发的新冠肺炎疫情进行国际调查。澳大利亚曾是中国的第二大供应国，仅次于印度尼西亚。

中国目前对进口煤炭征收3%至6%的关税，具体取决于煤炭的质量。取消关税将使进口煤炭更便宜，与中国开采的煤炭相比更具竞争力。