中国疫情报北京本土例升追上海

中国/新冠病毒

中国官方今天通报新冠病毒疫情最新染疫数，共新增病例（含确诊及无症状感染者）1万5688例，本土新增病例1万5588，其中近来疫情加剧的首都北京，新增本土病例仅次于当前的重灾区上海。

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据中央社今天引述中国国家卫生健康委员会官网上午公布，28日零至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增2019冠状病毒疾病确诊5659例。

其中新增本土确诊病例5646例，以当前重灾区上海5487例最多，其次是北京市47例，先前另个重灾区吉林省42例；境外移入13例。

新增无症状感染者1万29例，其中本土为9942例，同样以上海达9545例最多，其次辽宁省91例，北京则有2例；境外移入87例。

消息称，新增死亡52例都是本土病例，而且都集中在上海。

该报道引据上海官方通报，上海28日新增本土新冠病毒确诊病例5487和无症状感染者9545例，总计1万5032例，新增死亡病例52例。

上海官方宣布推动常态化核酸采样，首波在市内设置534个采样点。

报道称，上海近日单日新增病例数持续维持在1万多例，官方与部分评论都形容疫情虽然仍严峻但已逐步获得控制。日前官方已宣布将对达到社会面基本清零的区实施“有限人员、有限区域、有限活动”。