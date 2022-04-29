中国神药连花清瘟曝未经验证 股价暴跌

中国/连花清瘟

中国新冠病毒情爆发以来，中药制成的连花清瘟受官方大力吹捧，防疫专家接连背书。然而医界质疑有副作用，更被上海物流抱怨占据运力。母企业以岭药业股价也因负面消息大跌，每股报人民币25.07元，较近期高点42.13元，跌幅高达36%。因新冠疫情应运而起，连花清瘟连同其它中药品，股市炒作使经营者坐享亿万盈利。

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据中央社今天报道称，中国以岭药业研发的连花清瘟，被官方推荐为2019冠状病毒疾病用药，在过去两年间陆续得到钟南山、张伯礼、李兰娟等多位资深专家认可。在中国“中西医并重”的抗疫策略下，以中药材制成的连花清瘟不断受到吹捧。

本轮上海疫情爆发后，以岭药业陆续透过中国红十字会捐赠总价值人民币6000万元的连花清瘟给上海。不少上海人收到的防疫大礼包中除了口罩、快筛试剂外，都能看见连花清瘟胶囊的身影。

然而这项备受关注推崇的药物，随着疫情持续发展，在近期也被推到舆论的风口浪尖，不只对于疗效产生质疑，对于母企业以岭药业的批评也陆续浮现。

中央社综合香港01、明报、红星新闻消息说，首都医科大学校长饶毅在微信公众号饶议科学发文称：“配送抗疫用药应经过严格的试验及检测，不应给社会大众服用伪劣产品，若连花清瘟的疗效从未经严格验证，强制配送就害了等待必需物资和药品的群众。”另一方面，中国医学健康与医疗健康服务平台“丁香医生”日前发文指出，不应向健康的群众发放连花清瘟，因其不能预防新冠病毒，且可能有副作用。

而在医界开始对这个药物提出疑问与呼吁的同时，万达集团董事长王健林独生子王思聪近日在微博转发一则名为“世卫组织推荐连花清瘟，谁告诉你的”影片，并写下“证监会应严查以岭药业”。王思聪的言论引发了舆论热议，然而王思聪随后删去了这些言论。

根据公开资料显示，以岭药业的股价持续走跌，截至29日下午1时30分，每股报人民币25.07元，较近期高点42.13元，跌幅高达36%。

医生与名人接连发声外，投入上海物资保供的物流与电商平台对于连花清瘟也有意见与批评。

中央社说，相较于中国官媒的大力吹捧，其他国家对于连花清瘟的疗效认定则显得审慎。