党中央称关注 科技股今天飙升

中国/股市

中国股市今天一片涨声，中国官方党政均罕见表态支持股市。截至当地时间下午3点，恒生指数上涨超过3%。在中国大陆，上海证券交易所收盘上涨2.41%，更注重技术的深圳证券交易所上涨3.89%。

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据法新社今天报道称，在数字经济遭受数月打击后，中国政府周五对其表达支持，导致该行业的大公司在香港证券交易所以及在上海深圳股市出现强劲反弹。

自2020年底以来，中国官方一直在严厉打击大型互联网公司，阻止它们在国际上筹集资金，或对它们滥用主导地位的行为进行罚款。

但在共产党高层政治局会议上，执政的中国共产党（CCP）提出了与中国的这一重要部分进行和解的希望。根据中国新华社的报道，在由领导人习近平主持的会议上，中共高层认为 "有必要促进数字经济的健康发展 "并 "完成其整改"。

法新社说，中共政治局是由25名成员组成的机构，掌握着中国的实权，中共政治局呼吁 "及时解决市场关切"。这一切使该行业主要集团的股票在香港证券交易所飙升：阿里巴巴和JD.com，在线商务的巨头，都上涨了15%以上，而腾讯，无处不在的微信应用的所有者，上涨了11%。

彭博社援引United First Partners的Justin Tang的分析说，互联网股票"（最近几个月）已经超卖了，市场正在猜测对这些大公司的打击将会结束"。

据中共政治局还承诺要实现国家的经济目标，因为中国正在努力应对新冠疫情的再起，中国多地实施隔离和商业活动的下降，特别是在中国最大的都市上海。

法新社说，疫情的爆发使人们担心北京今年将无法实现其5.5%的GDP增长目标。该报道称，中国领导人还呼吁房地产行业的健康发展，这是中国经济的另一个支柱，由于更严格的监管，房地产行业据称正在挣扎。