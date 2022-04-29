北京：“五一”假期进入公共场所须持核酸检测阴性证明

北京严控疫情

北京市29日举行新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会，要求“五一”假期进入北京市各类公共场所、假期后北京市上班上学人员返岗工作和返校学习，相关人员均须持48小时内核酸检测阴性证明。

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北京市疾控中心副主任庞星火在发布会上通报，4月28日15时至29日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者34例，其中确诊病例31例、无症状感染者3例。自4月22日以来，北京市累计报告228例新冠肺炎病毒感染者，涉及12个区。

经北京市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，即日起将朝阳区潘家园街道松榆西里社区由中风险地区升级为高风险地区，将房山区琉璃河镇兴礼村由低风险地区升级为中风险地区。截至目前，北京市共有高风险地区6个，中风险地区19个，其他地区均为低风险地区。

北京市卫生健康委员会副主任李昂介绍说，4月27日、28日北京市开展了第二轮区域核酸筛查，累计采样约2110万人次，共初筛14管混采阳性，涉及7个区。目前，落位管控、复核转运、流调溯源等工作在同步进行中。4月29日、30日，北京市将开展第三轮区域核酸筛查。