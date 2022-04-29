国安控罪扣押逾年仍未有审讯期 李卓人因放汽球吁放政治犯加监2周

香港/政治

身在狱中的前香港市民支援爱国民主运动联合会主席李卓人，因去年元旦在立法会旁海边放飞写有「释放政治犯」直幡的氢气球，并妨碍警务人员执行职务，法院昨裁定他违反《民航条例》中于受管制区域放飞物体和阻差办公罪名成立，判罚款3500港元和入狱三星期，当中两星期与其他罪名分期执行，意味这名民主派政坛老将因其他罪名而可望于今年9月完结的刑期将再延长。

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李卓人现已判刑的五项罪名，全与集会自由有关，包括因参与2020年8月18日和31日两场未经批准集会而于去年被判囚14个月，但他在判刑前已因被控触犯《港区国安法》中的「煽动颠覆国家政权」等控罪而还柙监狱，但有关案件至今审讯无期，很有可能他即使现行判刑服刑期满，他都不会重获自由。

根据控方案情，去年元旦，当时仍未解散的民间人权阵线举行「释放政治犯」车辆巡游，李卓人与另一社运人士曾健成被指不理一名高级督察的劝喻，在金钟立法会道，即受管制空域放飞一个1米多高、底部以绳索连有一幅印有「释放政治犯」直幡的氢气球，李更在曾健成放飞时张开双手，挡在曾的身前，令警员难以抢回氢气球，只扯下半截直幡。控方认为，有关行为对附近航线构成危险，两人被票控违反《民航条例》的附属法例，李卓人另被票控一项阻差办公罪。曾健成早前承认指控，被判罚款2500元；李卓人则否认两罪。

辩方律师在庭审时同意李卓人有出手阻挠，但指这是因为李卓人要与警员争辩，强调被告之前仍手持氢气球，不算放飞，但警方却要充公其氢气球，故把球交给身后的曾健成，张开双手与警员理论，属合理辩解。后者则随手放飞汽球。不过，裁判官叶启亮昨（28日）在东区裁判法院认为，被告张开双手，阻挠及按着警员的手臂及肩膊，是为了协助曾健成放气球，而非辩方所指的「电光火石」之间的行为，因此裁定李卓人两项传票控罪罪成。

辩方求情时指，今次事件属和平示威，期间没有警员受伤，放飞的气球亦没有造成公众损害。而被告正因其他控罪服刑，望能轻判。叶官接纳辩方求情，在考虑上述因素后，裁定在受管制空域放飞气球罪罚款3500港元，而阻差办公则判处入狱三星期，其中一星期与现有刑期同期执行，即加监两星期。

长期从事维护劳工权益的李卓人身陷囹圄仍记挂劳工，他闻判后向旁听席挥手，大叫「工殇纪念日、五一加油！」。昨(4月28日)天适为联合国订定的「国际工殇纪念日」，以悼念因工受伤或死亡的工友。