有大陆人权律师自发组成疫情索赔法律顾问团

疫情

4月28日，有关注社会公正的大陆律师自发组成疫情索赔法律顾问团，也发布公告说，愿为上海封城死难及受害家庭提供法律援助。

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大陆人权律师卢廷阁4月29日告诉海外媒体：针对疫情封控造成的次生灾难，他26日已向中国国家卫生健康委员会申请公开严厉疫情防控的依据。因为依据卫健委发布的疫情发生以来全国的病例情况，对目前各地尤其是上海的严厉封控心生质疑。

公告称，上海封城导致的人道危机是一场无妄之灾，一场典型的人祸，正是行政部门的渎职和滥权造成了今日的惨剧。希望通过我们的行动，帮受害人群讨个公道，让行政部门面对自己的过失，避免重蹈覆辙，造成更多人伤害。

公告还称，若您或您的亲友家中有人在封城期间遭遇营养不良、饿死、因染疫病逝、因无处就医耽误诊疗、绝望自杀、被志愿者或警方殴打等，律师会根据受害者遭遇情况，提供索赔方案，同一类型受害者可集体申请国家赔偿。

上海卫健委29日发布通报称，此轮疫情感染人数为53万多，本土死亡52例。染疫病死率为0.045%。对此，卢廷阁律师说：“普通公众都能明显地看得出来，这个病毒现在死亡率是非常低的。那么严酷的防控还有没有必要？这两者是不是匹配？”

卢律师申请信息公开的内容还包括：现行有效的指导各地疫情防控的政策文件有哪些？制定这些政策文件的科学事实和法律依据是什么？当然还有制定这些政策的人员信息和结构比例。哪些人参与了？是医学专家多，还是说普通官员，非专业的人员多？卢律师说：

卢律师指出：“一些穿着防护服的人员，随意限制你的人身自由，限制你的家庭成员的自由，甚至封你家的门。他们不出示证件，也不出示任何法律依据和法律文书，他就给你封门了，甚至把你家的门焊住。还有物流的大货车贴封条不让你下车，这些都涉嫌违法。继续这样下去的话，后果太可怕了。”