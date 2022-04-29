欧盟一名中国雇员因“寻衅滋事”罪被捕 拘押已数月

中国，对外关系

欧盟驻北京代表处的一名中国籍雇员去年9月被捕，至今已被拘押近8个月。据披露该消息的法国“世界报”指，欧盟与中国之间此前从未出现过此类事件，和许多在中国被“失踪”的人员一样，这名49岁欧盟中国雇员被指触犯“寻衅滋事”罪。

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据本台法语部常驻北京记者拉加德的报道，近8个月来欧盟代表机构一直在寻求这名被捕失踪雇员董安（音译名）的消息，但他们给中国外交部的数次“普通照会”均没有得到回应。

董安在欧盟代表团的IT部门工作，去年9月11日失踪后其雇主最终得悉他被关押在四川。

为确切了解董安遭监禁的原因，欧盟代表处在去年10月给中国外交部写了一份初步 "普通照会"，"对其当地雇员被拘留表示关切，更对有关当局未能解释其被拘留的原因表示关切"。同时照会还要求让董安有机会接触他自己选择的律师，而不是法院指定律师。但与此后欧盟代表处所发出的第二和第三封照会结局一样，中国方面都没有给与任何恢复。

据“世界报”报道，在欧盟代表处工作时，“董安并没有隐瞒自己信仰基督教。他有时在脸书上表达自己的观点。但这些都并不能成为监禁他的的理由”。

报道说，这或是第一次一个西方外交使团的中国雇员因非一般性案件而被逮捕。而这一先例增加了对此类人员的压力。报道说，中国员工与外国使团、国际组织或媒体签署工作合同的同时，也必须与中国外交部下属的北京外交使团人事服务公司签订合同，其与雇主的聘用关系须向该机构登记。但自2021年起简单的登记改为必须得到该机构的批准，而批准程序往往需要数月时间。

报道提到，2020年12月，彭博社驻北京分社的中国籍雇员范若伊（Haze Fan）因被控"涉嫌从事危害国家安全"活动被从家中被带走，至今已逾一年，但仍无任何消息。