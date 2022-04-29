法新社：中国河北硬性隔离 官员将居民锁在家中

“硬隔离”乱象

中国河北省迁安市被曝防疫期间出现铁丝锁门的“硬隔离”现象。法国新闻电台29日报道：在多起新冠肺炎病例出现后，当地的居委会采取激进防疫措施阻止居民外出。为了防止居民私自外出，要求居民将钥匙上交，由志愿者在外面把门锁上，不同意的可以免费帮忙打孔上锁，安装铁丝上锁。”

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其中一位官员对居民说：“现在每个公寓都装有警报，你不能开门。如果你试图打开，警报就会响起。”

中国网民反应强烈。他们说：“我们不是可以关在笼子里的动物”、“发生火灾如何逃生？”，甚至有人提到侵犯人权。

在中国，地方当局对防止公民在封闭的城市中出家门想尽了各种办法，这不是第一次使用强硬的方法来实施防疫措施。由于害怕受到惩罚，居委会也经常睁一只眼闭一只眼。

但这一次，这种被认为是滥用的做法引起了卫生当局的反应。据“迁安融媒”微信公众号消息，迁安市新冠肺炎疫情防控工作总指挥部办公室4月27日发布情况通报指出：

在此轮疫情防控过程中，个别社区存在工作方法简单偏激，针对这一问题，我们正在进行核查、整改，拟以“小门神”报警器等技术手段替代硬隔离措施。